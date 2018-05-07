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Роспотребнадзор проводит выездные консультации ветеранам по вопросам защиты прав потребителей
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Роспотребнадзор проводит выездные консультации ветеранам по вопросам защиты прав потребителей 

Волга Ньюс 38 минут назад
В рамках торжественных мероприятий, приуроченных к празднованию 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, Управлением Роспотребнадзора по Самарской области организована работа «горячей линии» и оказание консультативной помощи ветеранам Великой Отечественной войны по вопросам защиты прав потребителей с выездом по месту их жительства.
Звонки от жителей принимаются с 7 по 8 мая с 10 до 16 часов с перерывом на обед с 13:00 до 13:45. Для согласования времени, места консультаций и предполагаемых вопросов необходимо обращаться в отдел защиты прав потребителей Управления по тел. 8 (846) 260 50 25.
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