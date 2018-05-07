В казанском метро усилили меры безопасности

Казани за два часа до празднования Дня Победы проверят все локации, на которых пройдут мероприятия, и территории рядом с ними. Для этого будут использованы служебные собаки и приборы для обнаружения взрывных устройств

В местах празднования установят ограждения и пропускные пункты с металлодетекторами. Вокруг площадок будут стоять тяжеловесные машины и специальные сооружения.

В метро уже усилили меры безопасности. Каждый день кинологи с собаками проверяют вестибюли, платформы, пешеходные переходы и вагоны. Каждый час патруль осматривает ближайшие территории, уличные переходы и служебные помещения.

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