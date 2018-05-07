Проверка квартиры на Яблочкова не выявила признаков проживания посторонних лиц

Проверка полицией одной из квартир по адресу улица Яблочкова, д. 24 не выявила признаков проживания посторонних лиц. С соответствующей просьбой один из местных жителей обратился по телефону доверия по антитеррору и безопасности префектуры СВАО.

Вместе с тем, проверки по другим адресам выявили нарушения, которые в дальнейшем были устранены. Так, чердачные и подвальные двери в домах по адресам Путевой проезд, д. 30, 1-я Останкинская улица, д. 37/41 и ул. Менжинского, д. 20, корп. 1 были закрыты и опечатаны.

Напомним, что жители округа могут сообщить обо всем, что может представлять угрозу безопасности в жилом секторе, по телефону8 (495) 680-29-44. Звонки принимаются круглосуточно. (ак)