Ещё
Проверка квартиры на Яблочкова не выявила признаков проживания посторонних лиц
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Проверка квартиры на Яблочкова не выявила признаков проживания посторонних лиц 

Управа Бутырского района города Москвы 1 час назад
Фото: Управа Бутырского района города Москвы
Проверка полицией одной из квартир по адресу улица Яблочкова, д. 24 не выявила признаков проживания посторонних лиц. С соответствующей просьбой один из местных жителей обратился по телефону доверия по антитеррору и безопасности префектуры СВАО.
Вместе с тем, проверки по другим адресам выявили нарушения, которые в дальнейшем были устранены. Так, чердачные и подвальные двери в домах по адресам Путевой проезд, д. 30, 1-я Останкинская улица, д. 37/41 и ул. Менжинского, д. 20, корп. 1 были закрыты и опечатаны.
Напомним, что жители округа могут сообщить обо всем, что может представлять угрозу безопасности в жилом секторе, по телефону8 (495) 680-29-44. Звонки принимаются круглосуточно. (ак)
Управа Бутырского района города Москвы: последние новости
Коммунальщики починили лавочку на детской площадке во дворе по улице Яблочкова Дорожное ограждение на участке Огородного проезда починили коммунальщики Собянин поздравил участников Парада кадет с наступающим Днем Победы
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Гости инаугурации и новый лимузин Путина409
Возглавившая «Бессмертный полк» Самойлова разозлила украинцев164
Одесские школьники съездили в Крым и пожалели269
Украинец проигнорировал россиян на «Евровидении»160
Зрители «Евровидения» потребовали замены Самойловой970
Видео
00:34
Путин сравнил Россию с птицей Феникс
Политика
12:30
Путин назвал цель своей жизни
Политика
12:30
LIVE: Инаугурация президента России
Политика
01:05
США оказались беззащитны перед «Кинжалами»
Армия Оружие
03:43
Названо главное достижение Путина
Политика Общество
00:55
Летчик Ярошенко попрощался с семьей
Происшествия В мире
00:16
Сотрудник СБУ ударил девушку ногой в грудь
Происшествия В мире
01:09
На Украине рассказали о планах на Крымский мост
В мире Другое
02:59
Зрители «Евровидения» потребовали замены Самойловой
Шоу-бизнес
03:26
Украинец проигнорировал россиян на «Евровидении»
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение