Самолет доставил на Чукотку первый коммерческий груз с Камчатки

Самолет Як-40 впервые доставил 200 кг коммерческого груза из Петропавловска-Камчатского Анадырь . В составе груза — камчатская мясная продукция, сообщили корреспонденту ТАСС в понедельник в пресс-службе камчатского правительства.

«Сегодня авиарейс впервые доставил воздушным путем коммерческий груз с Камчатки на Чукотку. В составе груза 200 кг камчатской мясной продукции», — рассказала собеседница агентства.

Продукция предназначена для реализации в розничной сети Анадыря. Этим же бортом, принадлежащим АО «Камчатское авиационное предприятие», в столицу Чукотки прибыли шесть пассажиров. Ранее коммерческие грузы в Анадырь из Петропавловска-Камчатского долгое время воздушным путем не доставлялись, поскольку между регионами отсутствовало прямое авиасообщение.

В марте текущего года власти двух регионов договорились о возможности поставок на Чукотку камчатской продукции — мясной и молочной. Сегодняшняя партия мясной продукции — первая в рамках этих договоренностей.

Авиарейс между двумя дальневосточными субъектами выполняется один раз в неделю. Первый перелет состоялся 27 марта. Вылеты из аэропорта Петропавловска-Камчатского совершаются по понедельникам, из Анадыря — по вторникам. Пассажировместимость самолетов — 31 человек.