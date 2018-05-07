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Самолет доставил на Чукотку первый коммерческий груз с Камчатки
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Самолет доставил на Чукотку первый коммерческий груз с Камчатки 

Дальний Восток 39 минут назад
Фото: Дальний Восток
Самолет Як-40 впервые доставил 200 кг коммерческого груза из Петропавловска-Камчатского в Анадырь. В составе груза — камчатская мясная продукция, сообщили корреспонденту ТАСС в понедельник в пресс-службе камчатского правительства.
«Сегодня авиарейс впервые доставил воздушным путем коммерческий груз с Камчатки на Чукотку. В составе груза 200 кг камчатской мясной продукции», — рассказала собеседница агентства.
Продукция предназначена для реализации в розничной сети Анадыря. Этим же бортом, принадлежащим АО «Камчатское авиационное предприятие», в столицу Чукотки прибыли шесть пассажиров. Ранее коммерческие грузы в Анадырь из Петропавловска-Камчатского долгое время воздушным путем не доставлялись, поскольку между регионами отсутствовало прямое авиасообщение.
В марте текущего года власти двух регионов договорились о возможности поставок на Чукотку камчатской продукции — мясной и молочной. Сегодняшняя партия мясной продукции — первая в рамках этих договоренностей.
Авиарейс между двумя дальневосточными субъектами выполняется один раз в неделю. Первый перелет состоялся 27 марта. Вылеты из аэропорта Петропавловска-Камчатского совершаются по понедельникам, из Анадыря — по вторникам. Пассажировместимость самолетов — 31 человек.
Стоимость авиабилета составляет 12,5 тыс. рублей в одну сторону. Ранее с Камчатки на Чукотку и обратно можно было улететь только через Хабаровск и Москву. Як-40 может перевозить до 2,2 т груза. Ан-26 вмещает в себя до 2,5 т. Время в полете между столицами регионов составляет 4,5 часа.
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