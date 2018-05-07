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Суд ввел процедуру наблюдения в отношении ФК «Кубань» в рамках дела о банкротстве
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Суд ввел процедуру наблюдения в отношении ФК «Кубань» в рамках дела о банкротстве 

ТАСС 1 час назад
Фото: Кубанские Новости
КРАСНОДАР, 7 мая. /ТАСС/. Арбитражный суд Краснодарского края ввел в отношении НАО «ФК „Кубань“ процедуру наблюдения в рамках дела о банкротстве клуба. Об этом сообщили ТАСС в понедельник в суде.
»Да, процедура наблюдения [в отношении НАО «ФК „Кубань“] введена. Сейчас конкурсному управляющему должны передать всю документацию, чтобы он с ней ознакомился. Он также должен предпринять ряд других мер», — сказала представитель суда на соответствующий запрос ТАСС.
В документах картотеки арбитражных дел уточняется, что решение принято в рамках процесса, идущего по заявлению ИФНС №4 по городу Краснодар, которая требовала признать организацию банкротом. Согласно определению суда, в реестр требований кредиторов НАО «ФК „Кубань“ включаются требования ФНС суммарным объемом более 260 млн рублей. Общая сумма задолженности перед всеми кредиторами не указывается.
Также сообщается, что в июле в рамках дела о банкротстве будут рассмотрены заявления ООО „Ростовская управляющая компания“, ООО „Спортлэнд-Тур“, КБ „Кубань Кредит“. Следующее заседание непосредственно по делу о банкротстве состоится 31 октября.
Несколько лет назад у ФК „Кубань“ начались финансовые проблемы, были значительные долги перед футболистами и сотрудниками клуба. В начале 2017 года инспекция УФНС по Краснодару обращалась в Арбитражный суд Краснодарского края с просьбой признать ФК банкротом из-за долгов на сумму 288,4 млн рублей.
»Кубань" выступает во втором по силе дивизионе чемпионата России — Футбольной национальной лиге, за тур до финиша первенства команда занимает девятое место в таблице.
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