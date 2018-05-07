Власти отказались выкупать заказанный у предпринимателя арт-объект «Я люблю Саратов»

Как объяснил «ФедералПресс» сам Банников, в прошлом году Валерий Сараев попросил его сделать малую архитектурную форму, чтобы украсить ею Привокзальную площадь или новый бульвар на проспекте Героев Отечества. Бизнесмен подошел к делу со всей основательностью, для конструкции заказал древесину из Архангельской области . Покрывал ее итальянской краской. На все ушло около 180 тысяч рублей.

Однако в сентябре прошлого года мэра уволили. Официальной причиной его отставки стали попытки вмешаться в процесс выборов губернатора и депутатов областной думы. Большая политика рикошетом ударила по инициативному предпринимателю. Несколько месяцев он вел переписку с новым руководством города, главой Михаилом Исаевым , предлагая им купить скамейку. Однако так ничего и не добился.

«Эпидемия» любви к городу в оформлении Саратова началась в 2016 году. Тогда в разных уголках стали появляться стелы-галочки с сердцем и названием города. Они отличались внешним видом — знак того, что их устанавливали не централизованно, а от случая к случаю, когда удавалось договориться с бизнесом и спонсорами. Похожая скамейка была установлена на набережной Космонавтов.

«Но ее сделали из фанеры, она уже сейчас облезла и облупилась. Я же сделал из древесного массива качественный объект, который долго простоял бы и за который не было бы стыдно перед туристами. Эти вещи есть в других городах, и там они сделаны хорошо. В Саратове же их сделали не совсем подходящими для этого способами», — объяснил Банников.

В пресс-службе администрации города «ФедералПресс» сообщили, что никаких официальных договоров с предпринимателем на изготовление этой конструкции не заключалось. Так что патриотический арт-объект в ближайшее время может украсить какой-нибудь загородный клуб или территорию ресторана.