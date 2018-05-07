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В Оренбурге 30 объектов культурного наследия хотят передать «частникам»
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В Оренбурге 30 объектов культурного наследия хотят передать «частникам» 

АиФ-Оренбург 1 час назад
Фото: АиФ-Оренбург
Администрация Оренбурга собирается передать 30 расселенных объектов культурного наследия и 28 зданий ценной застройки в частные руки.
Уже заключены соглашения о намерениях с потенциальными новыми владельцами 12 объектов культурного наследия. Некоторые дома на пер. Левашова, Мало-Торговом и здания, связанные с историей мусульманства, могут перейти Духовному Управлению мусульман Оренбуржья. Религиозная община уже провела уборки и приняла ряд мер по охране зданий.
Как пояснили в минкульте области, все это делается для того, чтобы сохранить особенные здания. Объекты передаются «частникам» на льготных условиях, но с обязанностью сохранять и восстанавливать эти архитектурные строения.
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