В Краснодаре в реке утонула шестиклассница

Краснодар . 7 мая — Новая Кубань. Трагедия произошла в краевой столице в минувший четверг.

По предварительным данным, 3 мая группа шестиклассников отправились купаться в реку в районе местного авторынка. Несмотря на то, что купание в водоеме было запрещено, о чем свидетельствовала соответствующая табличка, шесть детей забрались в воду. В какой-то момент школьников затянул водоворот. Всем удалось выбраться, кроме 12-летней девочки. Ее тело до сих пор не найдено.