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В Краснодаре в реке утонула шестиклассница
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В Краснодаре в реке утонула шестиклассница 

Новая Кубань 42 минуты назад
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 7 мая — Новая Кубань. Трагедия произошла в краевой столице в минувший четверг.
По предварительным данным, 3 мая группа шестиклассников отправились купаться в реку в районе местного авторынка. Несмотря на то, что купание в водоеме было запрещено, о чем свидетельствовала соответствующая табличка, шесть детей забрались в воду. В какой-то момент школьников затянул водоворот. Всем удалось выбраться, кроме 12-летней девочки. Ее тело до сих пор не найдено.
Как рассказал журналистам и. о. руководителя СО по Центральному округу Краснодара СУ СК РФ по Краснодарскому краю Иван Сенгеров, по данному факту Следственный комитет проводит проверку. Устанавливаются все обстоятельства случившегося, поиски тела ребенка продолжаются.
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