Тело 12-летней школьницы нашли под Яблоновским мостом Краснодара

Девочка пропала четыре дня назад, отправившись вместе с подружками купаться в Кубани

Тело 12-летней школьницы нашли под Яблоновским мостом Краснодара

3 мая группа одноклассников, не поставив в известность родителей, отправилась на Кубань. Проигнорировав табличку с запретом купаться, дети вошли в воду. По версии следствия, школьники попали в водоворот. Всем, кроме одной девочки, удалось выбраться на берег.

Ее поиски начались сразу же после того, как дети рассказали о случившемся взрослым. Школьницу искали четыре дня. На месте случившегося работали водолазы «Кубань-СПАСА».

Сейчас проводится доследственная проверка. Устанавливаются обстоятельства происшествия, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.