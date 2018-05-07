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Тело 12-летней школьницы нашли под Яблоновским мостом Краснодара
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Тело 12-летней школьницы нашли под Яблоновским мостом Краснодара 

АиФ-Кубань 45 минут назад
Фото: АиФ-Кубань
Девочка пропала четыре дня назад, отправившись вместе с подружками купаться в Кубани
Тело 12-летней школьницы нашли под Яблоновским мостом Краснодара.
3 мая группа одноклассников, не поставив в известность родителей, отправилась на Кубань. Проигнорировав табличку с запретом купаться, дети вошли в воду. По версии следствия, школьники попали в водоворот. Всем, кроме одной девочки, удалось выбраться на берег.
Ее поиски начались сразу же после того, как дети рассказали о случившемся взрослым. Школьницу искали четыре дня. На месте случившегося работали водолазы «Кубань-СПАСА».
Сейчас проводится доследственная проверка. Устанавливаются обстоятельства происшествия, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
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