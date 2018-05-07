Калининградец пролетел пять этажей в сорвавшемся лифте и остался невредимым

В многоквартирном доме на улице Интернациональной в Калининграде сорвался лифт. Внутри кабины в момент ее падения находились мужчина с собакой, они не пострадали, сообщает региональный портал «Клопс».

Инцидент произошел еще 3 мая, но известно о нем стало только сейчас. Подъемник пролетел пять этажей — с 15-го по десятый, после чего сработали тормозные механизмы, и он остановился. Мужчина и питомец смогли самостоятельно покинуть сломавшийся лифт.

Приехавшие на вызов специалисты обслуживающей компании заявили, что в лифтовом механизме рассыпался подшипник, лопнул трос и вылетел болт. Как рассказала порталу одна из местных жительниц, дом, в котором сорвался лифт, построен менее 10 лет назад. При этом несколькими неделями ранее в нем произошел другой инцидент с подъемником: девятилетний ребенок в течение часа не мог выйти из кабины, застрявшей на 17 этаже.