Чем занимались советские генсеки во время войны

Всем известно, что единственным главой СССР-фронтовиком был Брежнев. Хрущев, Андропов и Черненко по возрасту могли бы пойти на афронт — но их ждала другая судьба. Давайте посмотрим, чем занимались главы советских государств вместо того, чтобы воевать вместе со всем советским народом.

Хрущев

В 1941 году Хрущеву исполнилось 47 лет. В это время он был членом ЦК КПСС и первым секретарем ЦК КП Украины , то есть фактически руководителем этой союзной республики. В те времена он был известен как очень преданный Сталину коммунист, который послушно воплощал в жизнь репрессивную политику. Когда началась война, он стал военным комиссаром 5 фронтов южного, юго-западного и западного направлений. Проще говоря, он был штабным офицером высшего ранга. То есть технически в войне он напрямую поучаствовал, но как командующий, а не боец. Отметим, что боевой опыт у Хрущева был — во время Гражданской войны он возглавлял отряд Красной гвардии, а потом был инструктором армейского политотдела.

Однако, судя по всему, такого опыта было явно мало. Деятельность его в должности военного комиссара оценивается скорее негативно. К двум большим поражениям советской армии — окружению советских войск под Киевом в 1941 и неудачными боями под Харьковом в 1942, он причастен напрямую. [С-BLOCK]

Роль Хрущева в киевской трагедии противоречива. Многие обвиняют именно его в том, что советские войска, которым не поступало приказа отступить, были окружены. Однако, судя по всему, это не так. Хрущев этот приказ как раз отдал, причем напрямую, в обход Сталина. А из-за того, что приказ не был согласован со ставкой, он не вступил в силу, и не был получен войсками.

В 1942 году советская армия терпит поражение под Харьковом, что позволяет немцам продвинуть линию фронта к Кавказу. Армии был дан приказ сопротивляться до конца, хотя было очевидно, что из-за дефицита ресурсов город удержать не получится никак. В итоге погибло много солдат. А немцы смогли занять более выгодные позиции, чем заняли бы, если бы защитники Харькова отступили. Здесь тоже имела место ошибка советского командования, которую часто вешают на Хрущева. Однако ее совершил не он лично, а коллективный военный совет.

Юрию Владимировичу Андропову, возглавлявшему СССР с 1982 по 1984, в 1941 году было 27 лет. В это время он, талантливый комсомольский активист, организовывал работу комсомола на территориях новообразованной Карело-Финской АССР. О периоде, когда началась война, официальные биографии Андропова сообщают кратко: организовывал партизанское подполье в К-ФАССР. С 1942 по 1944 год Андропов под позывным Могикан занимался организацией комсомольского подполья на территории Карелии , оккупированной немцами и финнами. В книге Ю. Шлейкина «Андропов. Карелия. 1940-1951 гг.» приводятся всческие документальные свидетельства партизанской деятельности Андропова. Вот, например. фрагмент воспоминаний партизанки Сильвы Удальцовой:

"…В июле 1943 года вместе с группой товарищей меня вызвали в ЦК Компартии КФССР и поставили перед нами задачу: проникнуть на территорию оккупированного Шелтозерского района, создать подпольные партийную и комсомольскую организации, установить прочные связи с местным населением, среди которого развернуть политическую работу, направленную на срыв мероприятий, проводимых оккупационными властями, сообщать необходимые разведывательные данные Центру. [С-BLOCK]

… До нас в Шелтозере побывали связные ЦК партии республики Анна Лисицына и Мария Мелентьева, удостоенные впоследствии за мужество и отвагу звания Героя Советского Союза. В Шелтозеро был направлен и работал И. И. Зиновьев и ряд других товарищей. Однако наладить постоянную работу подполья на длительный период не удавалось. В нашу группу входили: Д. М. Горбачев — секретарь подпольного райкома партии, П. И. Удальцов — секретарь подпольного райкома комсомола, М. Ф. Асанов — связной, и я — радистка группы. Когда меня назначили радисткой, мне только-только исполнилось 19 лет.

Нас провожал Ю. В. Андропов, секретарь ЦК комсомола нашей республики. Летели в тыл на четырех самолетах У-2. Юрий Владимирович подходил к каждой группе, стоявшей у самолета, и говорил еще раз напутственные слова. "

Черненко