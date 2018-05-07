Шарташ очистят от мусора в конце мая

В конце мая на Шарташе пройдет большой субботник. А убрать там есть что — как сообщают горожане, в парке очень много мусора.

— Прогуливаясь 6 мая с годовалой дочкой по Шарташу, были в шоке от того, что по всему парку горы мусора, возле лавок и мусорок, а также по всему лесу под кустами и деревьями, — рассказала читательница E1.RU Ирина. — Я выросла на ЖБИ, но такого не припомню. Ужас! Такое ощущение, что гуляли на помойке. Неужели нет ответственных за чистоту и экологию?!

Мы адресовали вопрос директору Шарташского лесопарка Артуру Зиганшину. Он ответил, что в курсе ситуации с мусором.

— Я не думаю, что мне удастся быстро изменить отношение людей к парку, — сказал он. — Мусор вывозят по графику. График будем корректировать, будем ставить больше урн. Но нередко люди сами гадят и сами же потом шлют фото. Надо проявлять гражданскую нетерпимость к таким фактам, делать замечания тем, кто мусорит, тем, кто на машинах ездит по парку. Поверьте, мы работаем.

Также он сказал, что 26 мая на Шарташе пройдет большой субботник «Зеленая весна». Помочь прибрать парк приглашают всех желающих, начало — в 12.00. Лучше прийти со своими перчатками.