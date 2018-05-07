Ещё
Шарташ очистят от мусора в конце мая
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Шарташ очистят от мусора в конце мая 

e1.ru 49 минут назад
Фото: e1.ru
В конце мая на Шарташе пройдет большой субботник. А убрать там есть что — как сообщают горожане, в парке очень много мусора.
— Прогуливаясь 6 мая с годовалой дочкой по Шарташу, были в шоке от того, что по всему парку горы мусора, возле лавок и мусорок, а также по всему лесу под кустами и деревьями, — рассказала читательница E1.RU Ирина. — Я выросла на ЖБИ, но такого не припомню. Ужас! Такое ощущение, что гуляли на помойке. Неужели нет ответственных за чистоту и экологию?!
Мы адресовали вопрос директору Шарташского лесопарка Артуру Зиганшину. Он ответил, что в курсе ситуации с мусором.
— Я не думаю, что мне удастся быстро изменить отношение людей к парку, — сказал он. — Мусор вывозят по графику. График будем корректировать, будем ставить больше урн. Но нередко люди сами гадят и сами же потом шлют фото. Надо проявлять гражданскую нетерпимость к таким фактам, делать замечания тем, кто мусорит, тем, кто на машинах ездит по парку. Поверьте, мы работаем.
Также он сказал, что 26 мая на Шарташе пройдет большой субботник «Зеленая весна». Помочь прибрать парк приглашают всех желающих, начало — в 12.00. Лучше прийти со своими перчатками.
В прошлую субботу в Екатеринбурге прошел общегородской субботник. Мы показывали в прямом эфире, как чиновники горадминистрации убирали Дендропарк на 8 Марта.
e1.ru: последние новости
Не опоздайте на поезд: из билетов РЖД исчезнет московское время Студенты-радийщики отмыли памятник Попову, а вечером устроят традиционное шествие Экстремал из Екатеринбурга побил рекорд России, пройдя по стропе над ущельем
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Одесские школьники съездили в Крым и пожалели169
Украинец проигнорировал россиян на «Евровидении»83
Зрители «Евровидения» потребовали замены Самойловой931
LIVE: Инаугурация президента России151
Летчик Ярошенко попрощался с семьей494
Видео
LIVE: Инаугурация президента России
Политика
03:43
Названо главное достижение Путина
Политика Общество
00:55
Летчик Ярошенко попрощался с семьей
Происшествия В мире
01:09
На Украине рассказали о планах на Крымский мост
В мире Другое
02:59
Зрители «Евровидения» потребовали замены Самойловой
Шоу-бизнес
03:26
Украинец проигнорировал россиян на «Евровидении»
Шоу-бизнес
01:08
Время сюрпризов: рынки ждут новостей от Путина
Рынки Статьи
03:01
Макаревич рассказал о скончавшемся Сапунове
Шоу-бизнес Другое
01:05
Керченский пролив освятили
Общество
00:54
Потоки лавы разрушили десятки домов на Гавайях
Катастрофы Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение