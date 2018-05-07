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На Западе столицы продолжается высадка кустарников и деревьев
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На Западе столицы продолжается высадка кустарников и деревьев 

На Западе Москвы 46 минут назад
Фото: На Западе Москвы
В Можайском районе прошла очередная высадка кустарников и деревьев. В акции «Миллион деревьев» активное участие приняли общественные организации, молодёжные движения и жители района.
Участники мероприятия с особым трепетом перевозили кустарники на тележках до места посадки для того, чтобы не повредить веточки и листочки. В этот день посадили кусты и деревья вдоль детской площадки по адресу: улица Багрицкого, дом 12.
Ранее на портале «Активный гражданин» я голосовал за дополнительное озеленение своего района, а также за благоустройство территории. И вот результат.
Каждый может принять участие.
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