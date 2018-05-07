Офисные красавицы Саратова могут завоевать 2 миллиона рублей 

Отборочный тур конкурса состоится в областном центре 12 мая.
Первым этапом будет кастинг 9-ого сезона международного конкурса красоты «Мисс Офис».
Для участия в конкурсе приглашаются девушки — сотрудницы компаний Саратова. Чтобы стать участницей кастинга, нужно заполнить анкету на официальном сайте конкурса красоты «Мисс Офис» (http://www.missoffice.ru/anketa.php) до 12 мая. Важно, что участие в кастинге бесплатное!
Финал шоу состоится в Москве в конце 2018 года. Победительницу конкурса ждет приз в 2 миллиона рублей.