Ещё
Офисные красавицы Саратова могут завоевать 2 миллиона рублей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Офисные красавицы Саратова могут завоевать 2 миллиона рублей 

Новости Саратова 46 минут назад
Фото: Новости Саратова
Отборочный тур конкурса состоится в областном центре 12 мая.
Первым этапом будет кастинг 9-ого сезона международного конкурса красоты «Мисс Офис».
Для участия в конкурсе приглашаются девушки — сотрудницы компаний Саратова. Чтобы стать участницей кастинга, нужно заполнить анкету на официальном сайте конкурса красоты «Мисс Офис» (http://www.missoffice.ru/anketa.php) до 12 мая. Важно, что участие в кастинге бесплатное!
Финал шоу состоится в Москве в конце 2018 года. Победительницу конкурса ждет приз в 2 миллиона рублей.
Новости Саратова: последние новости
Под Саратовом рухнула плотина Неадекватные подростки в Саратове забрасывали прохожих камнями Пенсионерка под Саратовом повисла на простынях
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Одесские школьники съездили в Крым и пожалели169
Украинец проигнорировал россиян на «Евровидении»83
Зрители «Евровидения» потребовали замены Самойловой931
LIVE: Инаугурация президента России151
Летчик Ярошенко попрощался с семьей494
Видео
LIVE: Инаугурация президента России
Политика
03:43
Названо главное достижение Путина
Политика Общество
00:55
Летчик Ярошенко попрощался с семьей
Происшествия В мире
01:09
На Украине рассказали о планах на Крымский мост
В мире Другое
02:59
Зрители «Евровидения» потребовали замены Самойловой
Шоу-бизнес
03:26
Украинец проигнорировал россиян на «Евровидении»
Шоу-бизнес
01:08
Время сюрпризов: рынки ждут новостей от Путина
Рынки Статьи
03:01
Макаревич рассказал о скончавшемся Сапунове
Шоу-бизнес Другое
01:05
Керченский пролив освятили
Общество
00:54
Потоки лавы разрушили десятки домов на Гавайях
Катастрофы Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение