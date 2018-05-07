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Тадж-Махал будут очищать за полмиллиона долларов
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Тадж-Махал будут очищать за полмиллиона долларов 

РИА Новости 48 минут назад
Фото: Капитал страны
МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Верховный суд Индии обязал правительство страны вернуть самому знаковому туристическому объекту — Тадж-Махалу — его изначальный белый цвет, сообщает АТОР.
В Индии состоялись слушания по поводу комплекса работ по очистке объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Они проводятся с конца прошлого года. Памятник пытаются очистить от жира, грязи, пыли, экскрементов насекомых и птиц.
Правительство выделило на это 500 тысяч долларов. Ход работ контролирует Верховный суд Индии.
Как пишет индийская пресса, судьи Мадан Локур и Дипак Гупта были потрясены, когда им представили изображения грязных пятен и прочие повреждения Тадж-Махала, которых стало еще больше по сравнению с началом восстановительных работ.
"Раньше Тадж-Махал был желтым, теперь же он становится коричневым и зеленым. Это очень серьезно", — заявили судьи, обращаясь к представителям правительства.
Они подчеркнули, что власти должны помощь от экспертов извне, чтобы оценить нанесенный ущерб и восстановить его.
В итоге суд дал поручение правительственным чиновникам провести консультации с местными и международными экспертами по предотвращению дальнейшего ущерба Тадж-Махалу, который ежегодно посещает около семи миллионов туристов.
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