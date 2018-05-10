Официальные лица России и Израиля посадили деревья под Иерусалимом в честь Дня Победы

ИЕРУСАЛИМ , 10 мая. / ТАСС /. Представители российских и израильских властей и общественных организаций посадили в лесу Красной Армии под Иерусалимом четыре дерева в память о победе советского народа в Великой Отечественной войне. В рамках акции, которая прошла с участием ветеранов ВОВ, состоялась совместная молитва иудеев, православных христиан и мусульман.

"Нам удалось сделать эту акцию в кратчайшие сроки. Идея была красивая, но на ее реализацию оставалось совсем немного времени, но нам все удалось, и мы будем сегодня высаживать деревья в честь Победы", — сказал ТАСС глава Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов . «Надеемся, что это место станет точкой притяжения наших детей и внуков, которые будут приходить сюда и вспоминать своих предков, участвовавших в Великой Отечественной войне», — добавил он.

Генеральный директор «Еврейского национального фонда ККЛ — Евразия» Игаль Ясинов подчеркнул, что эта акция возобновляет традицию проведения совместных мероприятий России Израиля в честь Дня Победы, которая была прервана после Шестидневной войны 1967 года.

В свою очередь председатель совета директоров «Еврейского национального фонда ККЛ — Евразия» Амир Шнайдер отметил, что совместно посаженные деревья «отмечают нерушимую связь между российским и еврейским народами, которые плечом к плечу сражались с силами тьмы (в годы Великой Отечественной войны — прим. ТАСС)». «Надеюсь, что традиция будет продолжаться. Народ Израиля не забудет никогда, откуда пришло спасение в той войне», — сказал он.

"То, что мы сегодня сажаем деревья, — это акция во славу жизни. 73 года обе страны пытаются пережить трагедию войны. Мы продолжаем хранить память о тех страшных и одновременно героических днях", — отметила Анна Бокшицкая , исполнительный директор Российского еврейского конгресса, который выступил соорганизотором мероприятия.

С 2018 года в Израиле официально отмечается День Победы и по светскому календарю, и по еврейскому религиозному.