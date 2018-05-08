Федерация бокса России запустила акцию в честь Дня Победы

Федерация бокса России проводит акцию в память о боксёрах, которые защищали страну во время Великой отечественной войны.

Организация вспоминает имена советских боксёров, которые принимали участие в Великой отечественной войне. Акция приурочена к Дню Победы и проходит под хештегом #помнимигордимся.

«В школе Карпов попал к тренеру по боксу Сиднею Джексону. В октябре 1942 года Карпов был направлен на Калининский фронт. Именно благодаря боксу Карпов выдержал все испытания войны», — говорится в пресс-релизе Федерации бокса России.