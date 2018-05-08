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Федерация бокса России запустила акцию в честь Дня Победы
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Федерация бокса России запустила акцию в честь Дня Победы 

RT на русском 48 минут назад
Фото: Усолье.Инфо
Федерация бокса России проводит акцию в память о боксёрах, которые защищали страну во время Великой отечественной войны.
Организация вспоминает имена советских боксёров, которые принимали участие в Великой отечественной войне. Акция приурочена к Дню Победы и проходит под хештегом #помнимигордимся.
Её героями уже стали девятикратный чемпион СССР по боксу, четырёхкратный абсолютный чемпион страны Николай Фёдорович Королёв, а также известный российский писатель публицист Владимир Васильевич Карпов.
«В школе Карпов попал к тренеру по боксу Сиднею Джексону. В октябре 1942 года Карпов был направлен на Калининский фронт. Именно благодаря боксу Карпов выдержал все испытания войны», — говорится в пресс-релизе Федерации бокса России.
Ранее президент Федерации бокса России Умар Кремлёв выразил уверенность, что данный вид спорта не исключат из программы Олимпийских игр.
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