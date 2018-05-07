Ряд домов в Архангельске останутся без коммунальных сетей

Жители Архангельска останутся сегодня без воды, тепла и электричества. Причиной стали ремонт на коммунальных сетях.

По данным «Водоканала», без водообеспечения оказались дома по улицам Ильинская, Выучейского, Маяковского, Советская, Георгия Иванова , Школьная, Пионерская, а также по проспекту Никольскому. По информации портала 29.ru, причиной проблем с водоснабжением стал вопрос с продлением концессионного соглашения архангельского «Водоканала» с омской компанией «РВК-центр», которая также собирается принять участие в борьбе за миллиардную концессию в Нижнем Тагиле. По мнению прокуратуры Архангельска, заключение концессионного соглашения в предложенной редакции ставит под угрозу срыва водоснабжение города.

Отмечается, что водоснабжение будет отключено с 9 утра до 17 вечера.

Кроме того, в это же время могут быть проблемы с теплоснабжением в домах на улицах Волгоградская, Ломоносова, Шубина, Урицкого и Полины Осипенко , а также с 13 до 16 часов по адресу улица Штурманская, 4/1.