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Ряд домов в Архангельске останутся без коммунальных сетей
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Ряд домов в Архангельске останутся без коммунальных сетей 

РИА «ФедералПресс» 51 минуту назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Жители Архангельска останутся сегодня без воды, тепла и электричества. Причиной стали ремонт на коммунальных сетях.
По данным «Водоканала», без водообеспечения оказались дома по улицам Ильинская, Выучейского, Маяковского, Советская, Георгия Иванова, Школьная, Пионерская, а также по проспекту Никольскому. По информации портала 29.ru, причиной проблем с водоснабжением стал вопрос с продлением концессионного соглашения архангельского «Водоканала» с омской компанией «РВК-центр», которая также собирается принять участие в борьбе за миллиардную концессию в Нижнем Тагиле. По мнению прокуратуры Архангельска, заключение концессионного соглашения в предложенной редакции ставит под угрозу срыва водоснабжение города.
Отмечается, что водоснабжение будет отключено с 9 утра до 17 вечера.
Кроме того, в это же время могут быть проблемы с теплоснабжением в домах на улицах Волгоградская, Ломоносова, Шубина, Урицкого и Полины Осипенко, а также с 13 до 16 часов по адресу улица Штурманская, 4/1.
Без электроэнергии останутся дома по улицам Розы Люксембург, Котласской и Северодвинской.
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