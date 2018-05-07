Молодежная команда посетила Комплекс социальных жилых домов

Социальные дома — это специальные жилые дома для одиноких пенсионеров и супружеских пар, куда попадают по путевке «Моссоцгарантии» лица, отдавшие свои приватизированные квартиры городу.

Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Команда Молодежки Общероссийского народного фронта города Москвы совместно с Молодежным общественным экспертным советом при Уполномоченном по правам человека в городе Москве и Всероссийским межнациональным союзом молодежи посетили ГБУ «Комплекс социальных жилых домов Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы» расположенного по адресу: Пятницкое шоссе д. 31, корп. 2.

История социальных жилых домов началась ещё в середине 90-х годов прошлого века. Это было время политических и экономических перемен. Пенсионерам, как и большинству россиян, приходилось жить в сложных условиях. Поэтому Правительством Москвы и была разработана программа об оказании дополнительной социальной поддержки одиноким пожилым гражданам и защите их имущественных прав. Частью этой программы стали специальные жилые дома.

Гости все вместе с бабушками и дедушками, среди которых были и инвалиды, поиграли в старые добрые игры — «Городки», каждый из пенсионеров был рад вспомнить своё детство. Было видно, что этим замечательным людям не хватало просто душевного тепла и внимания.

После игр руководством ОНФ г. Москвы было организовано чаепитие, во время которого проведена викторина в которой бабушки и дедушки приняли самое активное участие. После чего, каждый рассказал свою историю, о том, как проводит свободное время, как живет, поделился впечатлениями. Ещё все пели, танцевали и даже водили хоровод!

Нам очень важно мониторить и контролировать соблюдение прав каждого проживающего человека на территории московского региона и конечно всей страны.

Теперь пожилые люди могут жить комфортно, не боясь остаться без средств к существованию и без жилья. И главное — они уверены в том, что о них позаботятся.