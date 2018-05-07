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Гигантский зеркальный карп произвел фурор среди самарцев
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Гигантский зеркальный карп произвел фурор среди самарцев 

РИА «ФедералПресс» 53 минуты назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В Самаре местный рыбак поймал огромного карпа — не менее 15 килограммов — в городском пруду в Парке Метеллургов. Рыбу долго пришлось вываживать, сообщают пользователи соцсетей, после того, как трофей наконец был добыт, собравшиеся очевидцы начали аплодировать.
После нескольких селфи рыбу решили выпустить обратно в водоем: его вкусовые качества могут быть невысокими из-за накопившихся токсинов.
Зеркальный карп внесен в список самых инвазивных видом, то есть таких, которые распространились благодаря деятельности человека и угрожают биологическому многообразию. Карп — это крупная всеядная рыба с толстым, умеренно удлинённым телом, покрытым крупной, гладкой, плотно сидящей чешуёй. Бока золотистого цвета, спина темноватая. Расцветка может изменяться в зависимости от места обитания. У основания каждой чешуйки имеется темное пятнышко, край чешуей окаймлен чёрной точечной полоской.
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