В Оренбурге в темпе вальса кружились тысячи человек

Сегодня утром на главной пешеходной улице города оренбуржцы станцевали «Вальс Победы».

В традиционном танцевальном празднике Оренбуржья приняли участие школьники и студенты — всего около 40 тыс. человек.

Павел Самсонов отметил, что праздник в Оренбуржье проводится уже в четвертый раз, и с каждым годом количество его участников растет:

«В последние годы люди стали трепетнее относиться к своей истории, и свидетельство тому — участие в таких акциях молодых людей, начиная со школьного возраста. Это говорит о том, что память поколений нельзя исказить, что мы помним, верим и у нас есть будущее».

Участники «Вальса Победы» исполнили «Майский вальс», почтили минутой молчания храбрых воинов, павших за нашу свободу, и запустили в небо голубые шары со словом «спасибо». Около памятника В. П. Чкалову сегодня, конечно же, чествовали самых главных людей этого мероприятия — ветеранов Великой Отечественной войны.