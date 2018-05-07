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В Оренбурге в темпе вальса кружились тысячи человек
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В Оренбурге в темпе вальса кружились тысячи человек 

ProOren 55 минут назад
Фото: ProOren
Сегодня утром на главной пешеходной улице города оренбуржцы станцевали «Вальс Победы».
В традиционном танцевальном празднике Оренбуржья приняли участие школьники и студенты — всего около 40 тыс. человек.
Основная часть мероприятия прошла на набережной Урала. Гостей и участников мероприятия приветствовали вице-губернаторы области Наталья Левинсон, Вера Баширова и Павел Самсонов, а также глава Оренбурга Евгений Арапов и заместитель председателя Областного совета женщин Любовь Берг.
Павел Самсонов отметил, что праздник в Оренбуржье проводится уже в четвертый раз, и с каждым годом количество его участников растет:
«В последние годы люди стали трепетнее относиться к своей истории, и свидетельство тому — участие в таких акциях молодых людей, начиная со школьного возраста. Это говорит о том, что память поколений нельзя исказить, что мы помним, верим и у нас есть будущее».
Участники «Вальса Победы» исполнили «Майский вальс», почтили минутой молчания храбрых воинов, павших за нашу свободу, и запустили в небо голубые шары со словом «спасибо». Около памятника В. П. Чкалову сегодня, конечно же, чествовали самых главных людей этого мероприятия — ветеранов Великой Отечественной войны.
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