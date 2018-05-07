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«Своеобразное приключение»: ставропольский парашютист едва не разбился во время выступления
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«Своеобразное приключение»: ставропольский парашютист едва не разбился во время выступления 

Вести.Ru 55 минут назад
Фото: Вести.Ru
Порыв ветра унес в лес одного из участников показательного выступления парашютистов в Ставрополе: вместо того, чтобы приземлиться в парке Победы, он завис на дереве. Прыжок по счастливой случайности обошелся без травм, а самого героя сняли на видео.
📺 @stavropolye_tv — Вот такой казус сняла наш радио-корреспондент Юлия Смагина @julia_smagina_ на велопробеге. Парашютист неудачно приземлился. К счастью, без серьёзных травм!
Публикация от Кавказские Минеральные Воды (@kmv.official) 5 Май 2018 в 5:11 PDT  Инцидент произошел в минувшую субботу, 5 мая, сразу после патриотической акции «Веломарш Победы 2018». Один из парашютистов не рассчитал силу ветра, так что его на глазах зрителей отнесло в лес, где он повис на дереве. Участник шоу сам спустился на землю, заявив подоспевшему очевидцу, что это было «своеобразное приключение».
Мужчина отделался ссадинами, парашют сняли с ветвей с помощью автовышки.
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