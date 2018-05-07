«Своеобразное приключение»: ставропольский парашютист едва не разбился во время выступления

Порыв ветра унес в лес одного из участников показательного выступления парашютистов в Ставрополе : вместо того, чтобы приземлиться в парке Победы, он завис на дереве. Прыжок по счастливой случайности обошелся без травм, а самого героя сняли на видео.

📺 @stavropolye_tv — Вот такой казус сняла наш радио-корреспондент Юлия Смагина @julia_smagina_ на велопробеге. Парашютист неудачно приземлился. К счастью, без серьёзных травм!

Публикация от Кавказские Минеральные Воды (@kmv.official) 5 Май 2018 в 5:11 PDT Инцидент произошел в минувшую субботу, 5 мая, сразу после патриотической акции «Веломарш Победы 2018». Один из парашютистов не рассчитал силу ветра, так что его на глазах зрителей отнесло в лес, где он повис на дереве. Участник шоу сам спустился на землю, заявив подоспевшему очевидцу, что это было «своеобразное приключение».

Мужчина отделался ссадинами, парашют сняли с ветвей с помощью автовышки.