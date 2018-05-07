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В Битцевском лесу отметили Всемирный День птиц
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В Битцевском лесу отметили Всемирный День птиц 

Ясенево 56 минут назад
Фото: Ясенево
5 мая весь мир отмечал День птиц. В Ясеневе этому событию была посвящена увлекательная экскурсия «Пернатые истории».
Во время экскурсии «Пернатые истории» (7+) ясеневцам рассказали, какие птицы поют в Битцевском лесу. А также во время экскурсии все собравшиеся с восторгом наблюдали за птицами и учились определять их по голосам, потом был проведен маршрутный учет численности пернатых Битцевского леса. Данные внесли в международную базу данных ebird.org. Присоединяйтесь к наблюдениям и вы! Данные о распределении, численности и видовом разнообразии птиц, собранные волонтерами, очень важны для ученых. Напоминаем, что все экскурсии бесплатные и проводятся почти ежедневно. Адрес экоцентра «Битцевский лес» — Новоясеневский тупик, дом 1, строение 3. Справки по телефону: 8 (916) 306-56-50.
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