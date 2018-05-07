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Вологжанин пытался украсть в магазине футболки, надев их на себя
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Вологжанин пытался украсть в магазине футболки, надев их на себя 

Вологда.рф 38 минут назад
Фото: Вологда.рф
Три футболки стали добычей вологжанина. Мужчина пытался украсть их в супермаркете.
Как сообщает пресс-служба регионального управления Росгвардии, тревожная кнопка в супермаркете на Окружном шоссе сработала около 9 утра 5 мая. Администратор заметила по камерам, как один из покупателей надел на себя три футболки, взятые с полки. В таком виде он намеревался покинуть торговый зал без оплаты покупки.
Приехавшие на место ЧП сотрудники вневедомственной охраны задержали 34-летнего вологжанина. По административной статье «Мелкое хищение» ему грозит штраф.
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