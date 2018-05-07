День радио: Орловскому радиовещанию исполнилось 90 лет

Орловской области радиожурналисты и связисты сегодня, 7 мая, отмечают профессиональный праздник, а орловское областное радио 90-летие со дня первого выхода в эфир.

В 1928 году 5 мая впервые из репродукторов впервые позывные: «Говорит Орёл !». Первая радиопрограмма была о майской демонстрации. Репродукторы были установлены на площади Карла Маркса, у Дома крестьянина на ул. Салтыкова-Щедрина и еще в нескольких точках города, сообщает «Орловское информбюро». В фонотеке ГТРК «Орёл» до сих пор хранятся записи радиопрограмм первых лет существования радио.

В настоящее время областное радио — это суперсовременная радиокомпания, которая снабжает новостями и тематическим программами всю Орловскую область и вещает в цифровом формате.

Пять раз в день выходят новостные программ. Также много внимания уделяется тематическим программам — о спорте, политике, культуре, здравоохранении, законе, о социальных вопросах и сельском хозяйстве.

В День радио Правительство Орловской области поздравило с профессиональным праздником всех, кто имеет отношении к отрасли связи. В нём, в частности, говорится:

Орловские инженеры, программисты, ученые успешно продолжают созидательное дело своих предшественников. Региональный кластер ГЛОНАСС/GPS не только поставляет продукт во многие регионы России , но и выстраивает сотрудничество с зарубежными коллегами.

Деятельность орловских телерадиокомпаний как нельзя лучше отражает творческую составляющую великого изобретения человечества, обеспечивает информационную открытость власти, объективное и беспристрастное отражение текущих событий.

Вы отвечаете за то, чтобы голос Орловщины звучал четко и уверенно, чтобы наши земляки всегда были на связи с родными и близкими, инновации становились неотъемлемым атрибутом действительности.