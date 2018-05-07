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Жители нескольких поселков Свердловской области вышли на улицы с требованием отставки главы района
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Жители нескольких поселков Свердловской области вышли на улицы с требованием отставки главы района 

РИА «ФедералПресс» 58 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В частности, на данный момент известно о нескольких одиночных пикетах в поселках Позариха, Колчедан, Маминское, Травянское и Клевакинское.
По словам местного активиста Сергея Барсукова, одним из основных аргументов пикетчиков в пользу отставки Белоусова послужили многочисленные проблемы в сфере ЖКХ — общая изношенность коммунальных сетей муниципалитета составляет уже 70%, отсюда ставшие уже традиционными аварии с отключением теплоснабжения, о которых ранее уже писала редакция «ФедералПресс».
Помимо жителей муниципалитета, от постоянных перебоев с подачей воды страдают и местные предприятия. Так, месяц назад было полностью прекращено водоснабжение пожарного депо поселка Мартюш.
«Сети не ремонтировались несколько десятков лет, все сгнило, а предприятие, которое должно заниматься обслуживанием и ремонтом, ушло под банкротство, абсолютно никаких материалов нет», — поясняет депутат заксобрания Свердловской области Вячеслав Вегнер.
В марте этого года из резервного фонда было запланировано выделение 50 миллионов рублей Каменскому району на приведение коммунальной сферы в надлежащее состояние. Тем не менее, местное руководство не торопится принимать какие-либо меры. «Губернатор давно деньги выделил, но что-то рвения в устранении причин аварии от местных властей не видать. Если осенью опять беда случится и люди замерзать будут, то дешевыми байками не отделаться — натурально на вилы подымут», — отметил Вегнер.
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