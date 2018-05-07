В Челябинской области появится сотня новых медицинских учреждений 

К 2020 году на территории Челябинской области появятся 100 новых объектов здравоохранения. Вводить их будут постепенно, начиная с текущего года. Такое распоряжение дал губернатор Борис Дубровский, подчеркнув, что качественной медпомощью нужно обеспечить всех жителей Южного Урала.
— Мы должны проанализировать сегодняшнюю ситуацию и оценить, что нам необходимо сделать в организации доступности первичной медпомощи на территории Челябинской области, чтобы соответствовать лучшим стандартам. Наша цель — обеспечить качественной медицинской помощью всех южноуральцев, особенно тех жителей, которые территориально проживают в самых удаленных от городов деревнях, — отметил глава региона.
Так, в 2018 году в области появятся 30 новых фельдшерско-акушерских пунктов, в 2019 году построят еще 50. А к 2020 году на Южном Урале будет сотня новых медучреждений. На эти цели из регионального бюджета выделят 1 миллиард 379 миллионов рублей.
Фельдшерско-акушерские пункты появятся в Миассе и поселках Агаповского, Брединского, Октябрьского, Увельского, Уйского, Чесменского, Еткульского, Кусинского, Сосновского, Верхнеуральского, Варненского, Катав-Ивановского, Карталинского и Нязепетровского районов.