Ещё
В Челябинской области появится сотня новых медицинских учреждений
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Челябинской области появится сотня новых медицинских учреждений 

Хорошие новости 58 минут назад
Фото: Хорошие новости
К 2020 году на территории Челябинской области появятся 100 новых объектов здравоохранения. Вводить их будут постепенно, начиная с текущего года. Такое распоряжение дал губернатор Борис Дубровский, подчеркнув, что качественной медпомощью нужно обеспечить всех жителей Южного Урала.
— Мы должны проанализировать сегодняшнюю ситуацию и оценить, что нам необходимо сделать в организации доступности первичной медпомощи на территории Челябинской области, чтобы соответствовать лучшим стандартам. Наша цель — обеспечить качественной медицинской помощью всех южноуральцев, особенно тех жителей, которые территориально проживают в самых удаленных от городов деревнях, — отметил глава региона.
Так, в 2018 году в области появятся 30 новых фельдшерско-акушерских пунктов, в 2019 году построят еще 50. А к 2020 году на Южном Урале будет сотня новых медучреждений. На эти цели из регионального бюджета выделят 1 миллиард 379 миллионов рублей.
Фельдшерско-акушерские пункты появятся в Миассе и поселках Агаповского, Брединского, Октябрьского, Увельского, Уйского, Чесменского, Еткульского, Кусинского, Сосновского, Верхнеуральского, Варненского, Катав-Ивановского, Карталинского и Нязепетровского районов.
Хорошие новости: последние новости
Челябинцам бесплатно раздали десятки тысяч саженцев В Челябинской области пообещали восстановить мемориал, который пенсионер установил для друга-героя Брошенного матерью бельчонка выхаживают в челябинском зоопарке
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Одесские школьники съездили в Крым и пожалели169
Украинец проигнорировал россиян на «Евровидении»83
Зрители «Евровидения» потребовали замены Самойловой931
LIVE: Инаугурация президента России151
Летчик Ярошенко попрощался с семьей494
Видео
LIVE: Инаугурация президента России
Политика
03:43
Названо главное достижение Путина
Политика Общество
00:55
Летчик Ярошенко попрощался с семьей
Происшествия В мире
01:09
На Украине рассказали о планах на Крымский мост
В мире Другое
02:59
Зрители «Евровидения» потребовали замены Самойловой
Шоу-бизнес
03:26
Украинец проигнорировал россиян на «Евровидении»
Шоу-бизнес
01:08
Время сюрпризов: рынки ждут новостей от Путина
Рынки Статьи
03:01
Макаревич рассказал о скончавшемся Сапунове
Шоу-бизнес Другое
01:05
Керченский пролив освятили
Общество
00:54
Потоки лавы разрушили десятки домов на Гавайях
Катастрофы Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение