В Челябинской области появится сотня новых медицинских учреждений

К 2020 году на территории Челябинской области появятся 100 новых объектов здравоохранения. Вводить их будут постепенно, начиная с текущего года. Такое распоряжение дал губернатор Борис Дубровский , подчеркнув, что качественной медпомощью нужно обеспечить всех жителей Южного Урала.

— Мы должны проанализировать сегодняшнюю ситуацию и оценить, что нам необходимо сделать в организации доступности первичной медпомощи на территории Челябинской области, чтобы соответствовать лучшим стандартам. Наша цель — обеспечить качественной медицинской помощью всех южноуральцев, особенно тех жителей, которые территориально проживают в самых удаленных от городов деревнях, — отметил глава региона.

Так, в 2018 году в области появятся 30 новых фельдшерско-акушерских пунктов, в 2019 году построят еще 50. А к 2020 году на Южном Урале будет сотня новых медучреждений. На эти цели из регионального бюджета выделят 1 миллиард 379 миллионов рублей.