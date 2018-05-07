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У бывшего авторитета Марчелло нашли четыре БТР и десятки стволов
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У бывшего авторитета Марчелло нашли четыре БТР и десятки стволов 

Lenta.ru 27 минут назад
Фото: Lenta.ru
Сотрудники ФСБ обнаружили 52 единицы огнестрельного оружия, 35,7 тысячи патронов и четыре бронетранспортера (БТР) в ангаре под Самарой, принадлежащем местному предпринимателю. Об этом в понедельник, 7 мая, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления ведомства.
У владельца имеются документы на изъятое оружие, однако оно было оформлено как коллекционное. «Оружие отправлено на экспертизу. К примеру, уже выяснилось, что карабин „Сайга“ был переделан для стрельбы очередями, что незаконно», — пояснил представитель УФСБ.
БТР были без вооружения. Кроме них в ангаре находился бортовой УАЗ, в кузове которого был установлен сейф для перевозки крупных партий оружия, и станки, которые могли использоваться для переделки оружия.
«Можно предполагать, что предприниматель мог массово переделывать коллекционное оружие в оружие для стрельбы очередями», — добавили в пресс-службе.
ФСБ передала материалы в полицию для решения вопроса о возбуждении уголовного дела. Опубликована оперативная съемка с места происшествия.
По оперативной информации, арсенал принадлежит Сергею Марченко, известному в определенных кругах как Марчелло, пишет региональное издание ВолгаНьюз. В 90-х годах он был криминальным авторитетом, чьей специализацией были торговля оружием и крадеными автомобилями, а также нефтеврезки.
В 1999 году федеральные СМИ писали о похищении и изнасиловании 13 девушек в резиденции Марченко, однако сам он к уголовной ответственности привлечен не был. При этом широкую известность получила история с применением в отношении него физического насилия оперативниками милиции, работавшими по этому делу. Два правоохранителя тогда получили условные сроки.
После этого криминальный авторитет покинул Самарскую область, контролируя из-за границы свой бизнес. Спустя несколько лет Марченко вернулся в регион, а в 2015 году человек с совпадающими фамилией, именем и отчеством получил статус адвоката.
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