В Калининграде стартовал тысячекилометровый автопробег «Дорогами Победы»

КАЛИНИНГРАД , 7 мая. / ТАСС /. Массовый автопробег, приуроченный к Дню Победы, стартовал в понедельник в Калининграде. За два дня его участники преодолеют 1 тыс. километров, посетят более 50 воинских мемориалов и братских могил солдат Великой Отечественной войны на территории самой западной российской области, сообщил ТАСС Сергей Ферафонтов — представитель регионального отделения ДОСААФ , выступающего организатором этой акции.

"Двухдневный автопробег «Дорогами Победы» общей протяженностью 1 тыс. км пролегает по шести маршрутам. Около 150 единиц различных транспортных средств — автобусов, мотоциклов, автомобилей со Знаменем Победы, флагами России , ДОСААФ проследуют через более 50 городов и сел области, на территории которых находятся мемориалы и братские могилы наших солдат и офицеров, павших во время Восточно-Прусской наступательной операции советских войск весной 1945 года", — рассказал он.

В патриотической акции участвует свыше 500 человек: ветераны войны, члены военно-патриотических клубов, юнармейцы, кадеты, курсанты образовательных учреждений ДОСААФ, представители общественных, ветеранских организаций, байкеры, к которым по пути следования автоколонн присоединятся местные жители, уточнил Ферафонтов.

У воинских мемориалов и обелисков героям Великой Отечественной войны пройдут митинги, чествования фронтовиков, церемонии возложения цветов. Участники автопробега будут раздавать георгиевские ленточки, местные творческие коллективы организуют мини-концерты с исполнением песен фронтовых лет. Также состоится прием в юнармейцы группы учащихся образовательных учреждений.