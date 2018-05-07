В Калининграде стартовал тысячекилометровый автопробег «Дорогами Победы» 

КАЛИНИНГРАД, 7 мая. /ТАСС/. Массовый автопробег, приуроченный к Дню Победы, стартовал в понедельник в Калининграде. За два дня его участники преодолеют 1 тыс. километров, посетят более 50 воинских мемориалов и братских могил солдат Великой Отечественной войны на территории самой западной российской области, сообщил ТАСС Сергей Ферафонтов — представитель регионального отделения ДОСААФ, выступающего организатором этой акции.
"Двухдневный автопробег «Дорогами Победы» общей протяженностью 1 тыс. км пролегает по шести маршрутам. Около 150 единиц различных транспортных средств — автобусов, мотоциклов, автомобилей со Знаменем Победы, флагами России, ДОСААФ проследуют через более 50 городов и сел области, на территории которых находятся мемориалы и братские могилы наших солдат и офицеров, павших во время Восточно-Прусской наступательной операции советских войск весной 1945 года", — рассказал он.
В патриотической акции участвует свыше 500 человек: ветераны войны, члены военно-патриотических клубов, юнармейцы, кадеты, курсанты образовательных учреждений ДОСААФ, представители общественных, ветеранских организаций, байкеры, к которым по пути следования автоколонн присоединятся местные жители, уточнил Ферафонтов.
У воинских мемориалов и обелисков героям Великой Отечественной войны пройдут митинги, чествования фронтовиков, церемонии возложения цветов. Участники автопробега будут раздавать георгиевские ленточки, местные творческие коллективы организуют мини-концерты с исполнением песен фронтовых лет. Также состоится прием в юнармейцы группы учащихся образовательных учреждений.
Старт автопробегу был дан на площади Маршала Василевского, названного в честь знаменитого полководца, командующего 3-м Белорусским фронтом, бойцы которого участвовали в начале апреля 1945 года в героическом штурме города-крепости Кенигсберг и водрузили над считавшейся неприступной цитаделью Восточной Пруссии красное Знамя Победы. Перед стартом прошел митинг, участников автопробега напутствовали ветеран войны, участник штурма Кенигсберга Борис Пирожков, заместитель председателя правительства области Александр Торба, представители командования Балтийским флотом, областной Думы.