Ещё
В Калининграде стартовал ежегодный автопробег ко Дню Победы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Калининграде стартовал ежегодный автопробег ко Дню Победы 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
Среди участников акции — ветераны ВОВ, воины-интернационалисты, члены военно-патриотических клубов ДОСААФ России, юнармейцы, кадеты, курсанты, представители общественных организаций.
В Калининграде стартовал автопробег в честь 73-ей годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
Традиционный автопробег пройдет по шести маршрутам общей протяженностью около 1000 км. Участниками двухдневной акции станут ветераны ВОВ, воины-интернационалисты, члены военно-патриотических клубов ДОСААФ России, юнармейцы, кадеты, курсанты, представители общественных и ветеранских организаций. Они планируют посетить более 50 мемориалов в честь советских воинов, возложить там цветы и провести митинги.
В ходе автопробега участники будут раздавать георгиевские ленточки и встречаться с ветеранами.
Маршруты автопробега пройдут через Калининград, Советск, Неман, Черняховск, Светлогорск, Зеленоградск, Пионерский, Балтийск, Янтарный, Гусев.
ТК «Звезда»: последние новости
ЕС может ввести очередные антироссийские санкции из-за Украины Отказ от сделки с Ираном по атому будет ошибкой – Борис Джонсон В Луганске прошла генеральная репетиция парада Победы
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп объявил решение по Ирану169
Россия получила ответы по «делу Скрипалей»187
Почему «скучала» Поклонская и другие события дня54
«Это война»: Эксперт о крушении «Аллигатора»545
МИД РФ бьет тревогу из-за Косово458
Видео
00:31
Трамп решил судьбу Ирана
В мире Статьи
03:14
Мир отреагировал на инаугурацию Путина
Политика Статьи
00:58
Смерч в Тольятти сняли на видео
Происшествия
03:52
В администрации Путина возможны перестановки
Политика Общество
01:23
Любителя селфи унёс водопад
Происшествия
Путин обратился к депутатам с призывом
Политика
01:47
Еноты внезапно свалились с потолка на голову мужчине
Общество Происшествия
01:00
Сорванца чуть не смыло в канализацию
Происшествия Общество
02:16
Запад увидел «зловещий сигнал» в инаугурации Путина
Политика В мире
00:39
Российский Ка-52 сбили из ПЗРК
Происшествия Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение