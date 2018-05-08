В Калининграде стартовал ежегодный автопробег ко Дню Победы

Среди участников акции — ветераны ВОВ, воины-интернационалисты, члены военно-патриотических клубов ДОСААФ России , юнармейцы, кадеты, курсанты, представители общественных организаций.

Калининграде стартовал автопробег в честь 73-ей годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Традиционный автопробег пройдет по шести маршрутам общей протяженностью около 1000 км. Участниками двухдневной акции станут ветераны ВОВ, воины-интернационалисты, члены военно-патриотических клубов ДОСААФ России, юнармейцы, кадеты, курсанты, представители общественных и ветеранских организаций. Они планируют посетить более 50 мемориалов в честь советских воинов, возложить там цветы и провести митинги.

В ходе автопробега участники будут раздавать георгиевские ленточки и встречаться с ветеранами.