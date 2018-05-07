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Как свалить телеграфный столб с помощью винтовки
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Как свалить телеграфный столб с помощью винтовки 

Don't Panic 1 час назад
Фото: Don't Panic
Вы наверняка видели, как мужественный герой очередного боевика срезает дерево, или даже телеграфный столб одной очередью из автомата. Реально ли это на самом деле? Давайте проверим.
Автор канала DemolitionRanch не разменивается по пустякам. Стрелок взял автоматическую винтовку POF и показал своим зрителям, сколько патронов калибра 7.62x39 потребуется на телеграфный столб — забавно, что блоггер и сам не знал, получится ли у него в итоге завалить столб на землю.
И да, ему удалось. Правда, в боевике такая тактика вряд ли бы сработала — стрелку пришлось потратить около полутора сотен патронов, чтобы перебить этот столб.
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