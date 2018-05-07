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Подмосковье вошло в пятерку лидеров по выдаче электронных больничных в 2018 году
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Подмосковье вошло в пятерку лидеров по выдаче электронных больничных в 2018 году 

РИАМО 59 минут назад
Фото: РИАМО
В Подмосковье с начала 2018 года выдали более 35 тысяч электронных больничных, при этом регион вошел в пятерку лидеров по выдаче таких документов, говорится в сообщении пресс-службы Московского областного регионального отделения Фонда социального страхования РФ.
«В 2018 году Московская область вошла в пятерку лидеров по выдаче электронных больничных. С начала года в Подмосковье принято к оплате более 7 тысяч электронных листков нетрудоспособности (ЭЛН). По состоянию на 20 апреля 224 медицинские организации Подмосковья выдали более 35 тысяч ЭЛН. Наибольшее количество электронных больничных выдано в городах Люберцы, Подольск, Орехово-Зуево, Солнечногорск, Ступино, Коломна, Жуковский, Видное, Домодедово и других», — отмечается в сообщении.
Для предоставления и оплаты ЭЛН по месту работы необходимым условием является электронное взаимодействие страхователя с Фондом социального страхования. На сегодняшний день электронное взаимодействие осуществляется с более чем 6,5 тысячами работодателями Московской области.
Подробную информацию об ЭЛН жители Московской области могут узнать в филиалах регионального отделения по месту жительства.
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