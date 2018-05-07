Депутаты Волгоградской облдумы хотят новых полномочий 

В региональном заксобрании внесен законопроект по изменению Устава (основного закона) Волгоградской области. В документе предлагается расширить полномочия самой областной думы, дополнив их новых пунктом, сформулированным: «заслушивание информации о деятельности территориальных органов федеральных органов исполнительной власти в Волгоградской области».
Проект подготовил профильный комитет думы по государственному строительству, местному самоуправлению и развитию территорий. В качестве соавторов значатся 25 фамилий народных избранников. В их числе 24, представляющих "Единую Россию" и руководитель фракции КПРФ Алексей Буров.
Напомним, что ранее часть депутатов, в том числе и подписавшихся под новым проектом, обращалась в прокуратуру с требованием обязать отчитываться перед думой губернатора Андрея Бочарова. В надзорном ведомстве претензии депутатов отклонили на основании того, что глава региона ежегодно предоставляет отчет в письменном виде, хотя в Уставе полномочиях думы сформулировано «заслушивание» его отчета. Инициативные депутаты из числа единороссов в итоге подверглись партийным репрессиям — Николая Свиридова и Геннадия Мурылева исключили из фракции, а Владимира Поповоа лишили поста зампреда бюджетного комитета.
Добавим также, что в отношении экс-руководителя Нижне-Волжского управления Ростехнадзора Игоря Исаева в Волгограде возбуждено уголовное дело по подозрению во взяточничестве.