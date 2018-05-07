Ещё
Депутаты Волгоградской облдумы хотят новых полномочий
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Депутаты Волгоградской облдумы хотят новых полномочий 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В региональном заксобрании внесен законопроект по изменению Устава (основного закона) Волгоградской области. В документе предлагается расширить полномочия самой областной думы, дополнив их новых пунктом, сформулированным: «заслушивание информации о деятельности территориальных органов федеральных органов исполнительной власти в Волгоградской области».
Проект подготовил профильный комитет думы по государственному строительству, местному самоуправлению и развитию территорий. В качестве соавторов значатся 25 фамилий народных избранников. В их числе 24, представляющих "Единую Россию" и руководитель фракции КПРФ Алексей Буров.
Напомним, что ранее часть депутатов, в том числе и подписавшихся под новым проектом, обращалась в прокуратуру с требованием обязать отчитываться перед думой губернатора Андрея Бочарова. В надзорном ведомстве претензии депутатов отклонили на основании того, что глава региона ежегодно предоставляет отчет в письменном виде, хотя в Уставе полномочиях думы сформулировано «заслушивание» его отчета. Инициативные депутаты из числа единороссов в итоге подверглись партийным репрессиям — Николая Свиридова и Геннадия Мурылева исключили из фракции, а Владимира Поповоа лишили поста зампреда бюджетного комитета.
Добавим также, что в отношении экс-руководителя Нижне-Волжского управления Ростехнадзора Игоря Исаева в Волгограде возбуждено уголовное дело по подозрению во взяточничестве.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
Антироссийские санкции затруднят США доставку грузов на МКС В Ульяновске собирают подписи за строительство частного метро Сулейман Керимов сможет приехать в Россию по разрешению суда
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Одесские школьники съездили в Крым и пожалели174
Украинец проигнорировал россиян на «Евровидении»86
Зрители «Евровидения» потребовали замены Самойловой931
LIVE: Инаугурация президента России162
Летчик Ярошенко попрощался с семьей494
Видео
LIVE: Инаугурация президента России
Политика
03:43
Названо главное достижение Путина
Политика Общество
00:55
Летчик Ярошенко попрощался с семьей
Происшествия В мире
01:09
На Украине рассказали о планах на Крымский мост
В мире Другое
02:59
Зрители «Евровидения» потребовали замены Самойловой
Шоу-бизнес
03:26
Украинец проигнорировал россиян на «Евровидении»
Шоу-бизнес
01:08
Время сюрпризов: рынки ждут новостей от Путина
Рынки Статьи
03:01
Макаревич рассказал о скончавшемся Сапунове
Шоу-бизнес Другое
01:05
Керченский пролив освятили
Общество
00:54
Потоки лавы разрушили десятки домов на Гавайях
Катастрофы Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение