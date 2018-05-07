Прокремлевские СМИ иногда правы, а порой высказываются даже намного точнее, чем кто-либо еще.
Хороший пример — заявление, сделанное после январских президентских выборов в Чехии корреспондентом «Комсомольской правды». Он откровенно написал, что Милош Земан — «наш человек в Праге на ближайшие пять лет». Печально, но мнение кремлевского журналиста находит убедительное подтверждение. Милош Земан действительно всеми своими действиями доказывает свою лояльность Москве.
На телеканале «Баррандов» чешский президент заявил, что, по его данным, в Чехии производился и тестировался яд типа «Новичок». Этим веществом в Великобритании был отравлен агент-перебежчик Сергей Скрипаль.
Пресс-секретарь российского МИДа Мария Захарова тут же написала, что слова Земана ясно доказывают: британский премьер-министр Тереза Мэй лгала, когда утверждала, что за отравлением Скрипаля стоит Россия.
Удивительная синергия. Земан поступает в духе «Я — Кремлю, а Кремль — мне».
Президентская эквилибристика на тему «Новичок в Чехии» не только прекрасно служит российской пропаганде, но и обнаруживает в себе все черты великолепной дезинформационной кампании. Из того, что сказал Земан, на самом деле совсем не следует, что яд, которым был отравлен Скрипаль, мог происходить из Чехии.
Служба безопасности и информации (BIS), которой Земан дал поручение, сообщила, что этого вещества в Чехии нет. Военная разведка констатировала, что в Чехии тестировалось минимальное количество нервно-паралитического вещества, которое похоже на инкриминируемый яд, но тем же самым веществом не является.
Однако Земан последовал принципу профессионального дезинформатора: «Кое-что подправить, кое-что подделать, капельку изменить, и все уже будет так, как надо». И с видоизмененной таким образом информацией он отправился на телевидение, где поделился своей интерпретацией, от которой у чешского министра иностранных дел Мартина Стропницкого, наверное, волосы на голове зашевелились. А вот у его российского коллеги Лаврова, напротив, появился повод открыть вечером бутылочку шампанского.
Стоит уточнить, что никто не оспаривает право президента давать задания спецслужбам. Но то, как Милош Земан интерпретирует их выводы, — это позор. То, как следовало бы истолковать выводы разведки, пожалуй, лучше всех в «Твиттере» изложил экс-премьер Мирек Тополанек: «Лабораторное изготовление очень небольшого количества вещества подобного состава, предназначенного только для научных целей, нельзя ни в коем случае называть одним из возможных источников газа, использованного для террористического акта в марте в Англии». Да, вот такой должна быть позиция ответственного политика из страны-члена НАТО, который хотя бы с элементарным уважением относится к фактам. Но Милош Земан не такой политик. У него другой характер и интересы. Почему он делает то, что делает? Иногда самое простое объяснение оказывается самым верным. И самое простое объяснение такое: пожелания Кремля — приказ для Земана.
Но нельзя игнорировать один важный момент. Человек совершает то, что окружающие ему позволяют. И если понятно, за чью «команду» играет президент, то ответственные прозападные политики должны это учитывать и не оставлять ни Земану, ни всей российской дезинформационной кампании шансов. Как это должно выглядеть на практике? Например, когда МИД РФ высказал версию о том, что источником «Новичка» могла быть Чехия, ее властям стоило бы расценить это как де-факто удар по стране. Нужно было созвать Совет безопасности Чехии, на котором эксперты порекомендовали бы политикам, как отреагировать. И в этом случае, скорее всего, ответ был бы таким: «В Чехии минимальное количество отравляющих веществ тестируется, и это нормально. Мы должны знать, чему противостоим, и как защищаться. Договор о запрещении химического оружия позволяет исследовать остаточное количество веществ, и у нас для этого, разумеется, есть соответствующие международные разрешения. Все надлежащим образом защищено, а конкретное вещество, которым отравили Скрипаля, мы не тестируем». Вот и все. Почти всегда самой лучшей защитой от манипуляций и лжи является правда.
К сожалению, оказалось, что в Чехии совершенно нет того, что называется стратегической коммуникацией. В целом заявления министерств и правительства были путанными, и президенту это дало возможность расширить арсенал своих уловок. Ему прекрасно удались сразу две вещи. Во-первых, он подкрепил российскую версию событий, а, во-вторых, ему вновь удалось посеять сомнения в умах чешской общественности. Именно это является целью структурированной дезинформационной кампании. Задача не в том, чтобы в чем-то убедить людей (в данном случае, что Чехия как-то участвовала в покушении на Сергея Скрипаля). Главное — напустить как можно больше тумана, чтобы люди наконец сказали: «Неизвестно, как оно было на самом деле». А потом: «Может, в российской версии и есть доля правды». В итоге вывод будет таким: «Россия или Запад — это одно и то же».
Два вывода. Во-первых, правдивым оказалось заявление, сделанное корреспондентом «Комсомольской правды» менее полугода назад, о том, что в информационной войне Милош Земан стоит на противоположной Великобритании и нашим союзникам по НАТО стороне. Во-вторых, Чехии крайне необходимо усовершенствовать стратегическую коммуникацию. Без нее в информационном конфликте мы будем самым слабым звеном западных союзнических структур. А ведь, как правило, хищник в первую очередь нападает на самого слабого в стаде.