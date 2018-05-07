История с «Новичком» подтвердила: в текущей информационной войне Милош Земан — на стороне России

Прокремлевские СМИ иногда правы, а порой высказываются даже намного точнее, чем кто-либо еще.

На телеканале «Баррандов» чешский президент заявил, что, по его данным, в Чехии производился и тестировался яд типа «Новичок». Этим веществом в Великобритании был отравлен агент-перебежчик Сергей Скрипаль

Удивительная синергия. Земан поступает в духе «Я — Кремлю, а Кремль — мне».

Президентская эквилибристика на тему «Новичок в Чехии» не только прекрасно служит российской пропаганде, но и обнаруживает в себе все черты великолепной дезинформационной кампании. Из того, что сказал Земан, на самом деле совсем не следует, что яд, которым был отравлен Скрипаль, мог происходить из Чехии.

Служба безопасности и информации (BIS), которой Земан дал поручение, сообщила, что этого вещества в Чехии нет. Военная разведка констатировала, что в Чехии тестировалось минимальное количество нервно-паралитического вещества, которое похоже на инкриминируемый яд, но тем же самым веществом не является.

Однако Земан последовал принципу профессионального дезинформатора: «Кое-что подправить, кое-что подделать, капельку изменить, и все уже будет так, как надо». И с видоизмененной таким образом информацией он отправился на телевидение, где поделился своей интерпретацией, от которой у чешского министра иностранных дел Мартина Стропницкого , наверное, волосы на голове зашевелились. А вот у его российского коллеги Лаврова, напротив, появился повод открыть вечером бутылочку шампанского.

Стоит уточнить, что никто не оспаривает право президента давать задания спецслужбам. Но то, как Милош Земан интерпретирует их выводы, — это позор. То, как следовало бы истолковать выводы разведки, пожалуй, лучше всех в «Твиттере» изложил экс-премьер Мирек Тополанек: «Лабораторное изготовление очень небольшого количества вещества подобного состава, предназначенного только для научных целей, нельзя ни в коем случае называть одним из возможных источников газа, использованного для террористического акта в марте в Англии». Да, вот такой должна быть позиция ответственного политика из страны-члена НАТО , который хотя бы с элементарным уважением относится к фактам. Но Милош Земан не такой политик. У него другой характер и интересы. Почему он делает то, что делает? Иногда самое простое объяснение оказывается самым верным. И самое простое объяснение такое: пожелания Кремля — приказ для Земана.

Но нельзя игнорировать один важный момент. Человек совершает то, что окружающие ему позволяют. И если понятно, за чью «команду» играет президент, то ответственные прозападные политики должны это учитывать и не оставлять ни Земану, ни всей российской дезинформационной кампании шансов. Как это должно выглядеть на практике? Например, когда МИД РФ высказал версию о том, что источником «Новичка» могла быть Чехия, ее властям стоило бы расценить это как де-факто удар по стране. Нужно было созвать Совет безопасности Чехии, на котором эксперты порекомендовали бы политикам, как отреагировать. И в этом случае, скорее всего, ответ был бы таким: «В Чехии минимальное количество отравляющих веществ тестируется, и это нормально. Мы должны знать, чему противостоим, и как защищаться. Договор о запрещении химического оружия позволяет исследовать остаточное количество веществ, и у нас для этого, разумеется, есть соответствующие международные разрешения. Все надлежащим образом защищено, а конкретное вещество, которым отравили Скрипаля, мы не тестируем». Вот и все. Почти всегда самой лучшей защитой от манипуляций и лжи является правда.

К сожалению, оказалось, что в Чехии совершенно нет того, что называется стратегической коммуникацией. В целом заявления министерств и правительства были путанными, и президенту это дало возможность расширить арсенал своих уловок. Ему прекрасно удались сразу две вещи. Во-первых, он подкрепил российскую версию событий, а, во-вторых, ему вновь удалось посеять сомнения в умах чешской общественности. Именно это является целью структурированной дезинформационной кампании. Задача не в том, чтобы в чем-то убедить людей (в данном случае, что Чехия как-то участвовала в покушении на Сергея Скрипаля). Главное — напустить как можно больше тумана, чтобы люди наконец сказали: «Неизвестно, как оно было на самом деле». А потом: «Может, в российской версии и есть доля правды». В итоге вывод будет таким: «Россия или Запад — это одно и то же».

Два вывода. Во-первых, правдивым оказалось заявление, сделанное корреспондентом «Комсомольской правды» менее полугода назад, о том, что в информационной войне Милош Земан стоит на противоположной Великобритании и нашим союзникам по НАТО стороне. Во-вторых, Чехии крайне необходимо усовершенствовать стратегическую коммуникацию. Без нее в информационном конфликте мы будем самым слабым звеном западных союзнических структур. А ведь, как правило, хищник в первую очередь нападает на самого слабого в стаде.