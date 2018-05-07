Мосгосстройнадзор проверит 33 объекта и выполнит 143 исследования с 7 по 11 мая

Мосгосстройнадзор проверит 33 объекта и выполнит 143 исследования с 7 по 11 мая 2018 г., сообщили в пресс-службе комитета государственного строительного надзора Москвы.

«Мосгосстройнадзор совместно с представителями Центра экспертиз («ЦЭИИС») проверит качество работ на реконструкции Калужского шоссе. Эксперты «ЦЭИИС» проверят строительство шумозащитных экранов на участке Калужского шоссе с 37 по 41 км. Фундаменты конструкций сделаны, панели шумозащитных экранов заполнены на 60% от всей их протяженности. Специалисты проверят соответствие выполняемых работ проектной документации. Кроме того, на 38 км проверят ход работ в строящемся здании очистных сооружений. Объект практически возведен, ведутся фасадные работы», — приводятся в сообщении слова председателя комитета Олега Антосенко

Уточняется, что всего на этой неделе Мосгосстройнадзор совместно с центром экспертиз проверит 33 объекта строительства, выполнит 143 исследования. Среди проверяемых объектов: детско-взрослая поликлиника на 750 посещений в смену на ул. Яблочкова. вл. 3, научно-производственный комплекс по производству электроники и приборостроению на ул. Нагорная, вл. 3 стр. 1, 4, 5, 6, торгово-досуговый центр на Ленинском проспекте, вл. 123, корп. 1 пересечение с ул. Островитянова, спортивный комплекс Московского училища олимпийского резерва №2 на ул. Малая Филевская, вл. 34, корп. 2, детский сад на 350 мест в районе Некрасовка, кв. 11, традиционный китайский парк делового центра «Парк Хуамин» на ул. Вильгельма Пика, д. 14, участок теплосети для плавательного бассейна в Лужниках, а также новостройки по программе реновации жилого фонда в районах Проспект Вернадского и Академический.

Качество работ проверят на строительстве участка Северо-Восточной хорды от шоссе Энтузиастов до МКАД (от четвертого транспортного кольца до района Вешняки), улично-дорожной сети парка развлечений «Остров мечты» в Нагатинской пойме и транспортно-пересадочного узла «Николаевская», а также на строительстве станций метро «Окская улица» и «Нижегородская улица» Кожуховской линии, станций «Калужская» и «Проспект Вернадского» Большой кольцевой линии.