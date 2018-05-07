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Возле краснодарской многоэтажки обнаружено тело пенсионера, страдавшего психическими расстройствами
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Возле краснодарской многоэтажки обнаружено тело пенсионера, страдавшего психическими расстройствами 

Новая Кубань 1 час назад
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 7 мая — Новая Кубань. Трагедия произошла вчера утром на ул. Уральской. Около 9:00 в полицию позвонили местные жители. Они сообщили, что обнаружили возле подъезда труп мужчины.
При осмотре тела следов насильственной смерти зафиксировано не было.
Установлено, что мужчина 1940 года рождения проживал в соседнем доме. По факту случившегося ведется проверка в СО по Карасунскому округу Краснодара СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
По предварительной версии, он упал с балкона общего пользования на лестничной клетке.
Возможно, мужчина перепутал дома, так как страдал психическими расстройствами.
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