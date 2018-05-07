Возле краснодарской многоэтажки обнаружено тело пенсионера, страдавшего психическими расстройствами

Краснодар . 7 мая — Новая Кубань. Трагедия произошла вчера утром на ул. Уральской. Около 9:00 в полицию позвонили местные жители. Они сообщили, что обнаружили возле подъезда труп мужчины.

При осмотре тела следов насильственной смерти зафиксировано не было.

Установлено, что мужчина 1940 года рождения проживал в соседнем доме. По факту случившегося ведется проверка в СО по Карасунскому округу Краснодара СУ СК РФ по Краснодарскому краю

По предварительной версии, он упал с балкона общего пользования на лестничной клетке.

Возможно, мужчина перепутал дома, так как страдал психическими расстройствами.