«Бессмертный полк» в столице Урала пройдет новым маршрутом

Схема движения «Бессмертного полка» в Екатеринбурге в этом году изменится. Об этом «Уралинформбюро» сообщил организатор акции Валерий Бассай.

Так, колонна пройдет без остановки мимо трибун на Площади 1905 года. Раньше «Полк» останавливался и исполнял военную песню. В этот раз организаторы решили не задерживать на трибунах пожилых ветеранов.

Кроме того, изменится финальная точка маршрута. «Раньше шествие должно было разойтись до улицы Московской, я стоял с мегафоном и полтора часа кричал людям, чтобы расходились. В этом году нам удалось согласовать перекрытие Московской, и колонна дойдет до Дворца молодежи. Там будет организована праздничная площадка, где мы все вместе сможем спеть песни военных лет», — рассказал Валерий Бассай. Участников акции на площадке угостят солдатской кашей, будут работать буфет и туалеты.

При хорошей погоде организаторы ожидают от 100 до 150 тысяч человек. При плохой — около 70 тысяч. В любом случае участников акции просят одеваться тепло.

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