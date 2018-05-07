Ещё
«Бессмертный полк» в столице Урала пройдет новым маршрутом
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Бессмертный полк» в столице Урала пройдет новым маршрутом 

Уралинформбюро 1 час назад
Фото: Уралинформбюро
Схема движения «Бессмертного полка» в Екатеринбурге в этом году изменится. Об этом «Уралинформбюро» сообщил организатор акции Валерий Бассай.
Так, колонна пройдет без остановки мимо трибун на Площади 1905 года. Раньше «Полк» останавливался и исполнял военную песню. В этот раз организаторы решили не задерживать на трибунах пожилых ветеранов.
Кроме того, изменится финальная точка маршрута. «Раньше шествие должно было разойтись до улицы Московской, я стоял с мегафоном и полтора часа кричал людям, чтобы расходились. В этом году нам удалось согласовать перекрытие Московской, и колонна дойдет до Дворца молодежи. Там будет организована праздничная площадка, где мы все вместе сможем спеть песни военных лет», — рассказал Валерий Бассай. Участников акции на площадке угостят солдатской кашей, будут работать буфет и туалеты.
При хорошей погоде организаторы ожидают от 100 до 150 тысяч человек. При плохой — около 70 тысяч. В любом случае участников акции просят одеваться тепло.
Общественный транспорт Екатеринбурга изменит курс в День Победы День Победы в Екатеринбурге завершится фейерверком (ПРОГРАММА)
Уралинформбюро: последние новости
Суд решит судьбу свердловских депутатов в конце мая Челябинка отправила живую мать на свалку Иск общий – ответственность личная
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Одесские школьники съездили в Крым и пожалели174
Украинец проигнорировал россиян на «Евровидении»86
Зрители «Евровидения» потребовали замены Самойловой931
LIVE: Инаугурация президента России162
Летчик Ярошенко попрощался с семьей494
Видео
LIVE: Инаугурация президента России
Политика
03:43
Названо главное достижение Путина
Политика Общество
00:55
Летчик Ярошенко попрощался с семьей
Происшествия В мире
01:09
На Украине рассказали о планах на Крымский мост
В мире Другое
02:59
Зрители «Евровидения» потребовали замены Самойловой
Шоу-бизнес
03:26
Украинец проигнорировал россиян на «Евровидении»
Шоу-бизнес
01:08
Время сюрпризов: рынки ждут новостей от Путина
Рынки Статьи
03:01
Макаревич рассказал о скончавшемся Сапунове
Шоу-бизнес Другое
01:05
Керченский пролив освятили
Общество
00:54
Потоки лавы разрушили десятки домов на Гавайях
Катастрофы Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение