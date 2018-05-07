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9 мая состоится автопробег на автомобилях времен Великой Отечественной войны, приуроченный празднованию 73 годовщины Победы
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9 мая состоится автопробег на автомобилях времен Великой Отечественной войны, приуроченный празднованию 73 годовщины Победы 

Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы 2 часа назад
Цель мероприятия — патриотическое воспитание молодежи, сохранение памяти поколений о ВОВ, формирование гражданской ответственности подрастающего поколения.
Основными площадками мероприятия станут аллея Связистов парка Победы на Поклонной горе и парк «Ветеран» в Серебряном Бору.
10:00 — выставка уникальных ретро-автомобилей на Поклонной горе
12:00-старт автопробега с аллеи Связистов
14:30-15:00-колонна финиширует в Серебряном Бору (парк «Ветеран», ул. Таманская, 42).
В Серебряном Бору праздничная программа начнется в 12:00. На праздничной площадке будут работать ретро — фотостудия с мгновенной печатью, выездная костюмерная военных лет, мастер-классы. Праздник пройдёт под аккомпанемент любимых мелодий прошлого. Ветеранам будут вручены подарки. Полевая кухня угостит всех желающих солдатской кашей.
Аккредитация СМИ: (495) 691-28-90 и moseco@bk.ru  Пресс-служба Департамент природопользования и охраны окружающей среды г. Москвы
Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы: последние новости
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