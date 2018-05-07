9 мая состоится автопробег на автомобилях времен Великой Отечественной войны, приуроченный празднованию 73 годовщины Победы

Цель мероприятия — патриотическое воспитание молодежи, сохранение памяти поколений о ВОВ, формирование гражданской ответственности подрастающего поколения.

Основными площадками мероприятия станут аллея Связистов парка Победы на Поклонной горе и парк «Ветеран» в Серебряном Бору.

10:00 — выставка уникальных ретро-автомобилей на Поклонной горе

12:00-старт автопробега с аллеи Связистов

14:30-15:00-колонна финиширует в Серебряном Бору (парк «Ветеран», ул. Таманская, 42).

В Серебряном Бору праздничная программа начнется в 12:00. На праздничной площадке будут работать ретро — фотостудия с мгновенной печатью, выездная костюмерная военных лет, мастер-классы. Праздник пройдёт под аккомпанемент любимых мелодий прошлого. Ветеранам будут вручены подарки. Полевая кухня угостит всех желающих солдатской кашей.