Самарец разрабатывает в Австралии мощнейшие аккумуляторы для смартфонов

Дмитрий Большов родился в Самаре , закончил Самарский аэрокосмический университет. В 2014 г. он выиграл «Солнечную регату» на лодке, которая работала на солнечных батареях. Проект финансировал Самарский политех, дизайном и производством лодки занималась компания Talisman engineering, которую тогда возглавлял Большов.

Организаторами «Солнечной регаты» выступало Предпринимательское сообщество Московской школы управления «СКОЛКОВО», они же выбирали проекты, которые можно запустить в серийное производство. В 2014 г. говорили, что из самарской разработки можно сделать экологически чистое судно для семьи из четырех человек, которое можно было бы продавать по 200 тыс. рублей. Однако, по словам Большова, в производство лодку так и не запустили, и она осталась экспонатом в университете.

Не прошло и пары лет, как Дмитрий Большов уехал в Австралию . В родной Самаре он получил два высших образования — техническое и экономическое, а в 2016 г. поступил в Университет Монаша в Мельбурне, обучение в котором сейчас оплачивается госпрограммой «Глобальное образование». Она выделяет деньги на подготовку российских специалистов в зарубежных университетах для увеличения числа высококвалифицированных специалистов в разных областях (медицина, машиностроение, педагогика, управление).

В Австралии Большов учится на инженера и входит в состав исследовательской группы которой разрабатывает новый тип аккумуляторов энергии на основе серы.

"Сера может запасать примерно в семь раз больше энергии, чем самые передовые литий-ионные батареи, которые производятся сегодня, — объясняет суть работы Дмитрий Большов. — Учитывая, что в электромобилях и смартфонах применяются абсолютно одинаковые типы аккумуляторов, наша разработка полезна для всех. Однако у нее есть конкретный заказчик — крупная энергетическая компания из Таиланда , ее название я не могу разглашать. Но недавно представители нашей группы встретились на конференции в Германии с сотрудниками компании Tesla, которые очень заинтересовались нашими разработками".

Впрочем, исследования в полном разгаре, перед учеными стоит еще немало проблем, которые необходимо решить до того момента, когда аккумуляторы можно будет запустить в серийное производство, так что увидим мы их по примерным подсчетам лет через пять.

Интересно, что тем временем похожие разработки ведутся в Великобритании . Вот только там акцент делают именно на разработке аккумуляторов для электромобилей.

Корреспондент Волга Ньюс принял участие в пресс-туре, организованном Thomson Reuters Foundation (международное агентство новостей), в рамках которого встретилась с представителями EPSRC (Научный совет по инженерным и физическим наукам).

EPSRC финансирует в том числе Faraday Challenge — это проект по созданию целой отрасли для производства аккумуляторов для автомобилей. Британцы рассудили так: смог достиг предельного уровня, бороться с загазованностью нужно на государственном уровне, причем по нескольким направлениям. Одно из них — это увеличение числа электромобилей на улицах города. Так как львиная доля стоимости такой машины — это ее батарея, а закупка и перевозка последней достаточно дорога и небезопасна из-за некоторых элементов, который входят в ее состав, то проще наладить собственное производство. На эти цели уже выделено 246 млн фунтов (примерно 19,5 млрд рублей).

По словам одной из двух директоров Faraday Challenge Кэтрин Мэгнэй, исследования ведутся сразу по нескольким направлениям: собственно, разработка аккумуляторов на основе разных веществ, которые смогут выдавать больше энергии и служить дольше (в идеале до 15 лет), но и способов их безопасной утилизации, плюс подготовка дорожной сети к внедрению электрокаров (для них хотя бы нужны пункты подзарядки).

Работа по сути включает в себя финансирование разных проектов, наиболее перспективным из них британские ученые считают все же литий-ионные аккумуляторы, просто другой модификации. Пока что финансирование рассчитано на четыре года, но британцы признают, что на внедрение экологически более безопасных автомобилей нужно лет 10.