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В Марий Эл оштрафован чиновник, заключивший контракт на ремонт дороги
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В Марий Эл оштрафован чиновник, заключивший контракт на ремонт дороги 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В деревне Бизюргуб Волжского района Марий Эл оштрафован чиновник, заключивший контракт по ремонту автомобильной дороги на 400 тыс. рублей. Об этом сообщает волжская межрайонная прокуратура республики.
В мае прошлого года глава администрации сельского поселения заключил муниципальный контракт с ООО «ТНСтрой» по ремонту трассы в деревне. Однако фирма предоставила банковскую гарантию, которая не соответствовала документации о закупке и требованиям закона. Кроме того, она не покрывала обязательства подрядчика перед заказчиком.
В итоге проверки, фирма привлечена к административной ответственности, а чиновник оштрафован.
Напомним, в начале мая в Марий Эл на Оршанском гидроузле у деревни Кугунур хозяйствующий субъект захватил часть территории гидротехнического сооружения (ГТС). Всего в Марий Эл находится 186 ГТС, 134 из них принадлежат муниципалитетам.
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