В Марий Эл оштрафован чиновник, заключивший контракт на ремонт дороги

В деревне Бизюргуб Волжского района Марий Эл оштрафован чиновник, заключивший контракт по ремонту автомобильной дороги на 400 тыс. рублей. Об этом сообщает волжская межрайонная прокуратура республики.

В мае прошлого года глава администрации сельского поселения заключил муниципальный контракт с ООО «ТНСтрой» по ремонту трассы в деревне. Однако фирма предоставила банковскую гарантию, которая не соответствовала документации о закупке и требованиям закона. Кроме того, она не покрывала обязательства подрядчика перед заказчиком.

В итоге проверки, фирма привлечена к административной ответственности, а чиновник оштрафован.

Напомним, в начале мая в Марий Эл на Оршанском гидроузле у деревни Кугунур хозяйствующий субъект захватил часть территории гидротехнического сооружения (ГТС). Всего в Марий Эл находится 186 ГТС, 134 из них принадлежат муниципалитетам.