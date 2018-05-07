В Уфе закрыли опасную автозаправку

Прокуратура Октябрьского района решила проверить автомобильную газозаправочную станцию на улице Трамвайной. Каково было удивление представителей закона, когда выяснилось, что у хозяина фирмы, которая находился вблизи торгового центра «Парус», не было технической и проектной документации, а также лицензии на использование оборудования. На заправке отсутствовали огнетушители и системы экстренной эвакуации автомобилей.

— Расстояние от АГЗС до мест массового пребывания людей было в 6 раз меньше предельно допустимых значений. Районная прокуратура добилась судебного решения о прекращении незаконной деятельности, — пояснили в ведомстве.

В целях устранения выявленных нарушений прокурор в судебном порядке потребовал прекратить незаконную деятельность общества.