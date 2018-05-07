В память о героях в Костроме высадили молодые сосны

В минувшие выходные в парке Победы прошла акция по высадке молодых сосен. Они будут памятью о подвиге наших земляков, прошедших Великую Отечественную войну, сообщает пресс-служба губернатора.

В мероприятии приняли участие ветераны, школьники, студенты, чиновники.

Каждый четвертый житель Костромской области ушел на фронт во время Великой Отечественной войны и каждый из них совершил свой личный подвиг, чтобы жила наша страна, чтобы жили мы с вами. Наши земляки защищали Москву , дрались под Сталинградом и на Курской дуге, освобождали Орел и Киев, прорывали блокаду Ленинграда и брали Берлин. И все это для того, чтобы мы, наши дети и внуки жили счастливо, чтобы наша страна была свободной и сильной, — отметил заместитель губернатора Костромской области Александр ФИШЕР.

Аллею парка расширяют каждый год, высаживая сюда молодые деревья. На этот раз она пополнилась на 15 саженцев. Участники акции отметили, что эти деревья — символ единства всех поколений, напоминающий о силе духа и подвиге российского народа.

После акции в парке началась праздничная программа «Костер Победы». Все горожане смогли посетить концерт, поели на полевой кухне.