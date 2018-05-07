Преподаватели МГУПП из Сокола приняли участие в съемках телепрограммы «Еда живая и мертвая»

В Институте инновационных технологий и биоиндустрии продуктов питания Московского государственного университета пищевых производств на Соколе 27 апреля проходила съемка фрагментов программы телеканала НТВ «Еда живая и мертвая». Об этом сообщается на официальном сайте вуза.

«Экспертами в передаче стали преподаватели Ирина Суляева и Георгий Суслянок», — говорится в материале.

Выпуски программы с участием сотрудников МГУПП можно увидеть 9 июня в 11.00 (программа про жиры и углеводы) и — в то же время — 30 июня (программа про кофе). (жм)