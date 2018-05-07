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Самую красивую студентку России 2018 выбрали в Новосибирске
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Самую красивую студентку России 2018 выбрали в Новосибирске 

Все новости Новосибирской области 1 час назад
Фото: Все новости Новосибирской области
«В финал вышли десять девушек из 27 принятых заявок, — говорит организатор Анна Брыкалова. — Были представительницы Новосибирска, Томска, Уфы, Ростова-на-Дону, Воронежа, Новокузнецка и Тобольска. Чтобы стать „Студенткой России“, нужно было пройти десять этапов и показать высокий результат. По итогам сформировался ТОП-5, а затем жюри выбрало тройку победительниц. Все результаты оглашались только на финальном шоу, которое прошло вчера, 6 мая, в торговом центре „Сан Сити“.
По итогам оценок жюри титул „Студентка России-2018“ получила 22-летняя уроженка Иркутска Елизавета Докучиц. Второе место завоевала Ангелина Квитченко из Томска, а третье — представительница Тобольска Настя Вереникина.
»На каждом этапе конкурса были разные критерии оценки, — продолжает Анна Брыкалова. — Это студенческий стиль, рассказ о родном крае, талант, спортивная подготовка, интеллектуальный этап, дефиле и другое. Условий успешной успеваемости нет, но за четыре года все победительницы учились только на «отлично», а трое девушек в итоге закончили вуз с красным дипломом.
О «Студентке России» этого года известно, что Елизавета Докучиц профессионально занимается вокалом. Учится на пятом курсе факультета корпоративной экономики и предпринимательства. Два года назад Лиза принимала участие в выборах студенческого ректора НГУЭУ. В своей предвыборной программе девушка сконцентрировалась на решении внутренних вопросов родного вуза. Выборы красавица, к сожалению, проиграла, но с разницей всего в два голоса.
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