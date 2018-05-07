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Субботник прошел в храме Святых Царственных Страстотерпцев Войковского района
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Субботник прошел в храме Святых Царственных Страстотерпцев Войковского района 

Управа района Войковский 1 час назад
Фото: Управа района Войковский
В храме Святых Царственных Страстотерпцев, расположенном в Войковском, в минувший вторник, 1 мая, привели в порядок прилегающую территорию в рамках субботника.
— По благословению настоятеля протоиерея Сергия Стрекалина в нашем храме состоялся субботник по уборке и озеленению территории, — рассказал представитель церкви. — Приходская община благодарит всех, кто принял участие в субботнике.
Силами прихожан была убрана храмовая территория, вынесен мусор, также участниками субботника были посажены новые цветы и растения. (жм)
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