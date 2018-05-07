Субботник прошел в храме Святых Царственных Страстотерпцев Войковского района

В храме Святых Царственных Страстотерпцев, расположенном в Войковском, в минувший вторник, 1 мая, привели в порядок прилегающую территорию в рамках субботника.

— По благословению настоятеля протоиерея Сергия Стрекалина в нашем храме состоялся субботник по уборке и озеленению территории, — рассказал представитель церкви. — Приходская община благодарит всех, кто принял участие в субботнике.

Силами прихожан была убрана храмовая территория, вынесен мусор, также участниками субботника были посажены новые цветы и растения. (жм)