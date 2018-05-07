Главу Шенкурского района подозревают в превышении полномочий

В Шенкурском районе возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий. Главный подозреваемый — глава района Виктор Парфёнов

По версии следствия, в 2016 году Парфёнов хотел в кратчайшие сроки выполнить задание по строительству дороги в деревню Чушевская. Тогда он выпустил незаконное постановление о переводе лесных земель в другую категорию без необходимой процедуры. В результате вырубили лес в водоохранной зоне, а лесной фонд Российской Федерации пострадал на сумму в 7 миллионов рублей.

Сам Парфёнов в то время работал первым заместителем главы администрации Шенкурского района.

— Суть его [преступления] заключается в действиях администрации в 2016 году по переносу разрушенного весенним половодьем участка дороги в деревню Чушевская подальше от реки, для обеспечения транспортной доступности. Полностью полагаюсь на объективность и профессионализм сотрудников следственных органов. Во время проведения процессуальных действий продолжу направлять все силы — свои и коллектива администрации на практическую работу в интересах жителей Шенкурского района, — комментирует происходящее Виктор Парфёнов.

Сейчас следствие собирает доказательства и выясняет обстоятельства произошедшего.