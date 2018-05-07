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Главу Шенкурского района подозревают в превышении полномочий
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Главу Шенкурского района подозревают в превышении полномочий 

29.ru 1 час назад
Фото: 29.ru
В Шенкурском районе возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий. Главный подозреваемый — глава района Виктор Парфёнов
По версии следствия, в 2016 году Парфёнов хотел в кратчайшие сроки выполнить задание по строительству дороги в деревню Чушевская. Тогда он выпустил незаконное постановление о переводе лесных земель в другую категорию без необходимой процедуры. В результате вырубили лес в водоохранной зоне, а лесной фонд Российской Федерации пострадал на сумму в 7 миллионов рублей.
Сам Парфёнов в то время работал первым заместителем главы администрации Шенкурского района.
— Суть его [преступления] заключается в действиях администрации в 2016 году по переносу разрушенного весенним половодьем участка дороги в деревню Чушевская подальше от реки, для обеспечения транспортной доступности. Полностью полагаюсь на объективность и профессионализм сотрудников следственных органов. Во время проведения процессуальных действий продолжу направлять все силы — свои и коллектива администрации на практическую работу в интересах жителей Шенкурского района, — комментирует происходящее Виктор Парфёнов.
Сейчас следствие собирает доказательства и выясняет обстоятельства произошедшего.
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