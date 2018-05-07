«Просто забыли про нашего земляка». На Южном Урале чиновников заставили вернуть памятник погибшему участнику Великой Отечественной 

В Кропачеве чиновники снесли памятник, который ветеран поставил погибшему другу на собственные средства.
Как рассказала пресс-секретарь депутата Госдумы Владимира Бурматова Алла Ципордей, 91-летний житель поселка Владимир Григорьев несколько лет самостоятельно собирал деньги на мемориальную плиту товарищу, танкисту-фронтовику Петру Нурмухаметову. Необходимые 35 тысяч рублей он заработал, распевая военные романсы на набережной Самары. На груди у ветерана всегда висела фотография погибшего друга, и всем подающим Владимир Васильевич объяснял — деньги пойдут на памятник.
Мужчины подружились еще до войны, однако в 1941 году их дороги разошлись: Петр Нурмухаметов был призван на фронт, а Владимир Григорьев, как не достигший призывного возраста, остался работать в тылу. Петр Нурмухаметов воевал как герой, во время Курской битвы за три дня уничтожив 13 фашистских танков, в том числе — четыре «Тигра». Там же, на Курской дуге, он и погиб.
Несмотря на это, на памятнике жителям Кропачева, не вернувшимся с войны, имени Петра Нурмухаметова не оказалось. Формально боец призывался из Златоуста, а фамилии для мемориала брали из документов призыва поселка, пояснили местные чиновники. Вносить исправления в уже готовый памятник средств не было.
Когда Владимир Григорьев собрал необходимую сумму и памятник был изготовлен и установлен на мемориале в Кропачево, в дело вмешались чиновники. Плиту черного мрамора с именем героического земляка демонтировали с мемориала и заперли в гараж близ администрации, где она пролежала почти три года.
«Памятники устанавливать на территории школы не допускается, и вообще по положению, принятому еще в 2006 году, надгробные памятники устанавливаются только над могилами», — прокомментировал председатель совета депутатов поселения Кропачево Урал Зайнетдинов.
Сегодня, спустя три года, памятная плита была вновь установлена, рассказал «ФедералПресс» председатель совета ветеранов Кропачевского городского поселения Хаким Нугуманов. В торжественном мероприятии приняли участие не только ветераны, которые устанавливали доску, но и глава Кропачевского городского поселения. Получить памятник назад удалось только благодаря стараниям ветеранов и депутатов местного совета, а также Госдумы.
«Администрация, конечно, сделала несправедливо: просто забыли про нашего земляка. Зачем было забирать эту памятную плиту? Вернули ее на место, а привезли домой Владимиру Григорьеву и сказали «забирай и делай с ней что хочешь». Вот мы ее устанавливали снова своими силами, все там заасфальтировали», — рассказал Нугуманов.
«У нас, к сожалению, местные власти часто не умеют вести нормальный диалог с людьми. Они почему-то с людьми привыкли разговаривать с позиции силы и с позиции своей абсолютной правоты, но это далеко не всегда так. Вполне можно было бы найти решение и определить устраивающее всех место для памятника. Да и вообще — такие инициативы надо поддерживать, а не душить. Особенно накануне Дня Победы. Больше всего возмущает глухота тех людей, прямая обязанность которых — работать на благо жителей, беречь ветеранов, поддерживать хорошие инициативы. Эта невероятная ситуация никогда не должна повториться. Хочу заверить ветеранов Челябинской области, что мы всегда будем стоять на защите их прав и интересов», –заявил депутат Госдумы Владимир Бурматов.