«Просто забыли про нашего земляка». На Южном Урале чиновников заставили вернуть памятник погибшему участнику Великой Отечественной

В Кропачеве чиновники снесли памятник, который ветеран поставил погибшему другу на собственные средства.

Как рассказала пресс-секретарь депутата Госдумы Владимира Бурматова Алла Ципордей, 91-летний житель поселка Владимир Григорьев несколько лет самостоятельно собирал деньги на мемориальную плиту товарищу, танкисту-фронтовику Петру Нурмухаметову. Необходимые 35 тысяч рублей он заработал, распевая военные романсы на набережной Самары . На груди у ветерана всегда висела фотография погибшего друга, и всем подающим Владимир Васильевич объяснял — деньги пойдут на памятник.

Мужчины подружились еще до войны, однако в 1941 году их дороги разошлись: Петр Нурмухаметов был призван на фронт, а Владимир Григорьев, как не достигший призывного возраста, остался работать в тылу. Петр Нурмухаметов воевал как герой, во время Курской битвы за три дня уничтожив 13 фашистских танков, в том числе — четыре «Тигра». Там же, на Курской дуге, он и погиб.

Несмотря на это, на памятнике жителям Кропачева, не вернувшимся с войны, имени Петра Нурмухаметова не оказалось. Формально боец призывался из Златоуста , а фамилии для мемориала брали из документов призыва поселка, пояснили местные чиновники. Вносить исправления в уже готовый памятник средств не было.

Когда Владимир Григорьев собрал необходимую сумму и памятник был изготовлен и установлен на мемориале в Кропачево , в дело вмешались чиновники. Плиту черного мрамора с именем героического земляка демонтировали с мемориала и заперли в гараж близ администрации, где она пролежала почти три года.

«Памятники устанавливать на территории школы не допускается, и вообще по положению, принятому еще в 2006 году, надгробные памятники устанавливаются только над могилами», — прокомментировал председатель совета депутатов поселения Кропачево Урал Зайнетдинов.

Сегодня, спустя три года, памятная плита была вновь установлена, рассказал «ФедералПресс» председатель совета ветеранов Кропачевского городского поселения Хаким Нугуманов. В торжественном мероприятии приняли участие не только ветераны, которые устанавливали доску, но и глава Кропачевского городского поселения. Получить памятник назад удалось только благодаря стараниям ветеранов и депутатов местного совета, а также Госдумы.

«Администрация, конечно, сделала несправедливо: просто забыли про нашего земляка. Зачем было забирать эту памятную плиту? Вернули ее на место, а привезли домой Владимиру Григорьеву и сказали «забирай и делай с ней что хочешь». Вот мы ее устанавливали снова своими силами, все там заасфальтировали», — рассказал Нугуманов.