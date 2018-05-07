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11 мая для пермяков пройдёт прямая линия по вопросам пенсий
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11 мая для пермяков пройдёт прямая линия по вопросам пенсий 

АиФ Пермь 1 час назад
Фото: АиФ Пермь
Для жителей Пермского края 11 мая с 15 до 17 часов пройдёт прямая телефонная линия по вопросам пенсий. На звонки жителей будет отвечать управляющий Отделением Пенсионного фонда РФ по Пермскому краю Станислав Юрьевич Аврончук.
«В ходе прямой линии жители Пермского края могут узнать о пенсионном обеспечении ветеранов войны и труда, об использовании материнского (семейного) капитала, о возможности получения услуг ПФР в электронном виде», — рассказали в пресс-службе ведомства.
Звонки принимают по телефону: (342) 264-31-01.
Кстати, вопросы можно задать не только по телефону. 8 мая Станислав Аврончук проведёт приём населения с 10 до 12 часов. А 15 мая с 10 до 12 часов приём граждан по вопросам пенсионного обеспечения проводит заместитель управляющего Раиса Васильевна Тарских.
Встреча с жителями проходит по адресу: Пермь, бульвар Гагарина, 78 (кааб.103).
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