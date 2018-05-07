Нижняя палата парламента приняла процедуру утверждения премьера

Думский комитет по контролю и регламенту утвердил процедуру дачи согласия на назначение премьер-министра.

«Естественно, на данный момент кандидатура не внесена, — отметила глава комитета Ольга Савастьянова . — Но для оперативного решения этого вопроса сегодня комитет по контролю и регламенту рассмотрел и утвердил процедуру дачи согласия на назначение».

Согласно утвержденной процедуре, на заседании нижней палаты парламента президент или его уполномоченный представят кандидата, который затем выступит с докладом и программой.

Согласно Конституции президент вносит кандидатуру на должность председателя кабинета министров в течение двух недель, напомнила Савастьянова. После этого у парламентариев есть неделя на то, чтобы обсудить и рассмотреть ее.

Ранее председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин отметил, что перед пленарным заседанием Госдумы должны пройти консультации кандидата в премьеры со всеми думскими фракциями.

Володин также не исключил, что кандидатура премьера может быть рассмотрена Госдумой уже 8 мая — в случае ее внесения 7 мая после инаугурации президента.