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Нижняя палата парламента приняла процедуру утверждения премьера
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Нижняя палата парламента приняла процедуру утверждения премьера 

Ридус 1 час назад
Думский комитет по контролю и регламенту утвердил процедуру дачи согласия на назначение премьер-министра.
«Естественно, на данный момент кандидатура не внесена, — отметила глава комитета Ольга Савастьянова. — Но для оперативного решения этого вопроса сегодня комитет по контролю и регламенту рассмотрел и утвердил процедуру дачи согласия на назначение».
Согласно утвержденной процедуре, на заседании нижней палаты парламента президент или его уполномоченный представят кандидата, который затем выступит с докладом и программой.
Согласно Конституции президент вносит кандидатуру на должность председателя кабинета министров в течение двух недель, напомнила Савастьянова. После этого у парламентариев есть неделя на то, чтобы обсудить и рассмотреть ее.
Ранее председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин отметил, что перед пленарным заседанием Госдумы должны пройти консультации кандидата в премьеры со всеми думскими фракциями.
Володин также не исключил, что кандидатура премьера может быть рассмотрена Госдумой уже 8 мая — в случае ее внесения 7 мая после инаугурации президента.
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