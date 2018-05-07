Парад 9 Мая 2018 смотреть онлайн в Новосибирске

Лучше всего Парад будет видно с двух трибун по 72 места каждая, установленных на площади Ленина 9 Мая. Однако большинство мест на трибунах отданы ветеранам Великой Отечественной войны. Простым гражданам придется либо занимать места с раннего утра, либо пытаться выглядывать из-за спин впереди стоящих, чтобы увидеть прохождение полков и военной техники.

Наблюдать можно и удаленно, с помощью вебкамер, установленных на площади Ленина. На нескольких камерах «Сибирских Сетей» уже сейчас видно, что на парковке рядом с Краеведческим музеем начали возводить сцену для предстоящих торжеств. Камера муниципального портала мэрии в настоящий момент отключена, вместо нее трансляцию ведут все те же «Сибирские Сети».

Начало Парада Победы 9 Мая — в 10.00. Сразу после, ориентировочно в 10.45, начнется шествие «Бессмертного полка», известно место и время сбора.

Достаточно комфортный и альтернативный вариант — смотреть телемарафон ОТС. Телевизионщики будут снимать Парад с лучших ракурсов и с разных камер, включая съемки с воздуха.

Читайте также подробную программу Дня Победы 9 мая 2018, место и время салютов в Новосибирске . После окончания салютов по городу поедет дополнительный транспорт. Запасные экипажи будут ожидать пассажиров на главных транспортных развязках.

Напомним, утром во время Парада и вечером во время салюта 9 Мая будет перекрыта станция метро «Площадь Ленина».

Перекрытие улиц 9 мая 2018 в Новосибирске — карта.