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Парад 9 Мая 2018 смотреть онлайн в Новосибирске
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Парад 9 Мая 2018 смотреть онлайн в Новосибирске 

Все новости Новосибирской области 1 час назад
Фото: Все новости Новосибирской области
Лучше всего Парад будет видно с двух трибун по 72 места каждая, установленных на площади Ленина 9 Мая. Однако большинство мест на трибунах отданы ветеранам Великой Отечественной войны. Простым гражданам придется либо занимать места с раннего утра, либо пытаться выглядывать из-за спин впереди стоящих, чтобы увидеть прохождение полков и военной техники.
Наблюдать можно и удаленно, с помощью вебкамер, установленных на площади Ленина. На нескольких камерах «Сибирских Сетей» уже сейчас видно, что на парковке рядом с Краеведческим музеем начали возводить сцену для предстоящих торжеств. Камера муниципального портала мэрии в настоящий момент отключена, вместо нее трансляцию ведут все те же «Сибирские Сети».
Начало Парада Победы 9 Мая — в 10.00. Сразу после, ориентировочно в 10.45, начнется шествие «Бессмертного полка», известно место и время сбора.
Достаточно комфортный и альтернативный вариант — смотреть телемарафон ОТС. Телевизионщики будут снимать Парад с лучших ракурсов и с разных камер, включая съемки с воздуха.
Читайте также подробную программу Дня Победы 9 мая 2018, место и время салютов в Новосибирске. После окончания салютов по городу поедет дополнительный транспорт. Запасные экипажи будут ожидать пассажиров на главных транспортных развязках.
Напомним, утром во время Парада и вечером во время салюта 9 Мая будет перекрыта станция метро «Площадь Ленина».
Перекрытие улиц 9 мая 2018 в Новосибирске — карта.
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